حجز أكثر من 4 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية بقسنطينة





تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية قسنطينة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام ذات مصدر أجنبي ، مع توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة لتورطه في قضية حيازة و نقل مشروبات كحولية قصد المتاجرة باستعمال مركبة ، ممارسة نشاط تجاري دون قيد تجاري و انعدام الفوترة.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 27 /09/ 2018، في حدود الساعة الثالثة صباحا خلال المراقبة الروتينية لقوات الشرطة (المصلحة الولائية للأمن العمومي) بأمن ولاية قسنطينة على مستوى الحاجز الأمني بوالصوف ، تم توقيف شاحنة من نوع JAK لغرض المراقبة العادية لوثائق سيرها ، بعد المراقبة الدقيقة للشاحنة و التي كانت مخصصة لنقل الخضر و الفواكه تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مموهة في وسط الصناديق المخصصة للخضر ، ليتم توقيفها و تحويلها الى مقر امن الولاية . التحقيق المفتوح من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية قاد الى تورط هذا الأخير في محاول تمويه هذه الكمية بين صناديق الخضر و تحويلها الى مدينة مجاورة بعد كرائه للشاحنة السالفة الذكر . فطنة و يقظة قوات الشرطة العاملة بحاجز المراقبة مكنت من حجز كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ: 4680 وحدة من مختلف الانواع و السعات .

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام النيابة المحلية فيما تم تحويل الشاحنة الى المحشر .

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