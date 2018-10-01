

باتنة: شاحنة تقتل طفلا في الخامسة من العمر والسكان يطالبون بالممهلات يعرف حي900مسكن ببلدية وادي الشعبة بباتنة، حالة غليان وسط سكان مدينة عقب حادث مقتل الطفل”س ع”5سنوات دحسا تحت عجلات شاحنة. من جهتهم طالب سكان الحي



4 سنوات سجنا ضد بائع غير شرعي أصاب شرطيا بقارورة زجاج مكسورة أيدت الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم الابتدائي القاضي بـ 4 سنوات سجنا في حق ثلاثيني اعتدى على عون شرطة موجها له طعنة بقارورة



هلاك شخصين وجرح ثلاثة آخرين في حادث مرور بالجلفة لقي شخصان حتفهما فيما جرح ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية . وإستنادا لذات



وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تحي اليوم العالمي للمسن في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة، تقوم السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوم



حجز أكثر من 4 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية بقسنطينة تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية قسنطينة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام ذات مصدر أجنبي ، مع



رؤساء المجموعات البرلمانية يقررون تجميد نشاط البرلمان قرر رؤساء الكتل البرلمانية المجتمعة أمس الأحد مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، تجميد نشاط المجلس إلى غاية إستقالة هذا الأخير من منصبه. وجاء في



محمد عيسى: جهاز علمي للوزارة يقوم بمتابعة الأئمة أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى،اليوم الإثنين خلال تقديمه عرضا لقطاعه بفوروم الإذاعة الوطنية ،أن هناك بعض الأئمة يتأثرون بما يقرؤونه في مواقع التواصل الإجتماعي.



بن مسعود : التوقيع قريبا على اتفاقية للاستغلال السياحي للمعالم التي تؤرخ للثورة التحريرية المجيدة أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بتيسمسيلت عن التوقيع قريبا على اتفاقية تعاون ما بين وزارته ووزارة المجاهدين ترمي للاستغلال السياحي للمعالم



فرعون : تخصيص مكتب بريد متنقل لفائدة ولاية جيجل قررت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعوني، خلال زيارتها امس لجيجل تخصيص مكتب بريد متنقل لفائدة هذه الولاية ابتداء من موسم