وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تحي اليوم العالمي للمسن
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة، تقوم السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوم الاثنين 01 أكتوبر 2018، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر. خلال هذه الزيارة، ستشرف معالي الوزيرة على افتتاح الإقامة الاستجمامية لفائدة الأشخاص المسنين المعوزين بمركب حمام بوحنيفية بولاية معسكر، وعلى افتتاح يوم إعلامي حول "آليات التكفل بالشخص المسن" من تنشيط أساتذة جامعيين. كما ستتفقد معالي الوزيرة عددا من المراكز التابعة لقطاعها الوزاري وستزور معرضا خاص بالمناسبة.
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