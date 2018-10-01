



قرر رؤساء الكتل البرلمانية المجتمعة أمس الأحد مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، تجميد نشاط المجلس إلى غاية إستقالة هذا الأخير من منصبه.

وجاء في بيان موقع من طرف رؤساء الكتل الخمس، أن القرار جاء بعد أن أبدى السعيد بوحجة نيته في الإستقالة التي لم تتم إلى حد الساعة. وفي الوقت الذي أشار فيه السعيد بوحجة أنه يرتب في أوراقه الإدارية، وتبقى الأمور على ماهي عليه رغم عريضة سحب الثقة التي أمضى عليها 351 نائبا ضد بوحجة. ويبدو أن الضغط على السعيد بوحجة وصل إلى أعلى المستويات من طرف حزب الأغلبية الذي صرح أمينه العام جمال ولد عباس أن إستقالة بوحجة حتمية ولا رجعة فيها، مضيفا أنه على بوحجة أن يحفظ ماء وجهه ويقدم إستقالته بعد سحب الثقة. وفي حال تم تجميد نشاط المجلس الشعبي الوطني ستكون الجزائر أمام انسداد خطير على مستوى أعلى هيئة تشريعية في البلاد، وستفرض على رئيس الجمهورية اتخاذ قرار حاسم قد يكون حل البرلمان، وهو الخيار الأكثر ترجيحا من طرف العديد من العارفين بالشؤون السياسية في الجزائر.

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