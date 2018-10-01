محمد عيسى: جهاز علمي للوزارة يقوم بمتابعة الأئمة





أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى،اليوم الإثنين خلال تقديمه عرضا لقطاعه بفوروم الإذاعة الوطنية ،أن هناك بعض الأئمة يتأثرون بما يقرؤونه في مواقع التواصل الإجتماعي. و قال ” أنا لا أنكر أن بعض الأئمة يتأثرون بما يقرؤونه بمواقع التواصل الإجتماعي. ويتأثرون ببعض الدعاة الذين لهم حسابات على “تويتر،فايسبوك، ويوتيوب”.

وبهذا الصدد كشف وزير الشؤون الدينية، عن الجهاز العلمي للوزارة يتابع الأئمة. مشيرا أن هناك الكثير من الأئمة كانوا يبثون خطاب التفرقة ،الكراهية،،التمييز وقال عيسى، نحن نقوم على محاربة خطاب الكراهية، وأن الأمر يتطلب الكثير من الوقت مضيفا،أن الإدارة تتخذ إجراءات لمحاربة أي شخص يبث في درسه في المسجد خطابا تمييزيا ومنه نقوم بالرسكلة والتجديد والتكوين المتواصل،وأصبحت لها برامج متخصصة في تجفيف أسباب التطرف،ومحاربة خطاب الكراهية الذي جاءت من أجله المصالحة الوطنية.

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