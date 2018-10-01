بن مسعود : التوقيع قريبا على اتفاقية للاستغلال السياحي للمعالم التي تؤرخ للثورة التحريرية المجيدة





أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بتيسمسيلت عن التوقيع قريبا على اتفاقية تعاون ما بين وزارته ووزارة المجاهدين ترمي للاستغلال السياحي للمعالم التي تؤرخ للثورة التحريرية المجيدة عبر الوطن. وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية بأن هذه الاتفاقية التي توجد في "المراحل الأخيرة من تحضيرها" ستسمح بان تصبح المواقع والأماكن التي تؤرخ للثورة التحريرية المجيدة مزارات سياحية. وأبرز أن عمل تكامل يتم ما بين وزارته وجميع القطاعات ومنها وزارة المجاهدين وذلك من خلال البوابة الالكترونية الترقوية للسياحة التي تم إطلاقها خلال اليومين الماضيين والتي تسمح بتعريف الشباب بالأماكن التي تؤرخ لثورة نوفمبر المظفرة. ومن جهة أخرى ذكر بن مسعود بأن دائرته الوزارة تفكر حاليا في استحداث دليل سياحي سمعي بصري يسمح بالتعريف بشتى المواقع والمعالم السياحية التي يزخر بها الوطن. وكشف بأنه "سيتم خلال الأيام المقلبة أو الشهر القادم تحديث اتفاقية التعاون التي تجمع مابين وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والثقافة مما من شأنها إعطاء أهمية للهياكل الثقافية وكذا الفعل الثقافي من ناحية سياحية". وأشار الوزير بأن وزارته مستعدة لفتح فروع منتدبة لتكوين أدلاء ومرشدين للسياحة وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين مبرزا بان دائرته الوزارية تجمعها اتفاقية كذلك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترمي الى استحداث تخصصات علمية ذات صلة بالقطاع السياحي. وعلى صعيد آخر اعتبر بن مسعود خلال حصة إذاعية بان "موسم الاصطياف المنقضي كان ممتازا وذلك بفضل العمل الجواري الذي ساهمت فيه المؤسسات السياحية العمومية والخاصة والذي كلل بابرام اتفاقية بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمؤسسات الفندقية العمومية والخاصة مما مكن من تسجيل إقبال للسياح على الفنادق على مستوى شواطئ الوطن". وأضاف في ذات الشأن بأن "موسم الاصطياف الماضي قد تميز بالتنشيط الثقافي وانتشار المعارض الصناعات التقليدية فضلا على التنظيم المحكم لجميع شواطئ الوطن". وابرز بان الاتفاقية المذكورة ستتواصل حتى بالنسبة للسياحة الصحراوية حيث تسعى وزارته لان تكون "دائمة". وكشف بن مسعود بأن "وزارة السياحة والصناعة التقليدية أعدت برنامجا هاما لترقية السياحة الشتوية المقبلة بالبلاد من خلال التركيز على العمل الترقوي والترويجي لتشجيع السياح الجزائريين للتوجه الى المناطق الداخلية والصحراوية للوطن فضلا على الاتفاق مع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الطاسيلي للطيران والمؤسسات الفندقية العمومية والخاصة لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 الى 40 بالمائة". وأشار بان "المعرض الدولي للصناعة والحرف الذي سينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة سيكون فرصة اضافية لاطلاع العالم والجزائر بالمنتوج المحلي وهو موعد مناسب لوسائل الاعلام للمساهمة معنا خلق نوع من الحب للسفر عند الجزائريين". وبمناسبة الذكرى ال13 للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ذكر الوزير بالنتائج الكبيرة والمبهرة التي حققها هذا القانون الذي بادر بإقراره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مضيفا بان"هذا القانون مكن من عودة الاستقرار والأمن الى ربوع الوطن وتجسيد مشاريع تنموية كبيرة سمحت بعودة المواطنين الى قراهم". وأكد بن مسعود خلال زيارته للحظيرة الوطنية للارز بثنية الحد بأن وزارته ستولي "أهمية كبيرة" بالسياحة الغابية والجبلية وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة التي تسمح باستحداث غابات للاستجمام والتسلية فضلا على استحداث مناطق للتوسع السياحي. واعلن الوزير عن تدشين خلال شهر ديسمبر المقبل ببلدية ثنية الحد لفندق بسعة 48 سرير انجز ضمن الاستثمار الخاص ومخيم سياحي للشباب بغابة "المداد". وللاشارة تضمنت زيارة وزير السياحة والصناعة التقليدية الى الولاية الاشراف على وضع حجز الأساس لمشروع انجاز قرية للعطل بحظيرة الأرز بثنية الحد والتي تضم أكثر من 50 بيتا خشبيا (شاليهات) ومعاينة مشروع انجاز حديقة للتسلية ذات مواصفات عالمية وتدشين مركز الاعلام والتوجيه السياحي بعاصمة الولاية الى جانب زيارة معرض للصناعات التقليدية. وببلدية بوقايد تلقى الوزير عرضا عن الدراسة الخاصة بتهيئة الموقع السياحي بغابة "عين عنتر" واستحداث غابة استجمام بذات الفضاء الطبيعي الجذاب الى جانب زيارته للمعلم الطبيعي بنفس الغابة "سلطان وسلطانة" الذي سيتم سيهيئه كفضاء لاستقبال الزوار.

ع/ر

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