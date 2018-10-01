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01/10/2018 12:28:00

فرعون : تخصيص مكتب بريد متنقل لفائدة ولاية جيجل


قررت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعوني، خلال زيارتها امس  لجيجل تخصيص مكتب بريد متنقل لفائدة هذه الولاية ابتداء من موسم الاصطياف المقبل لتخفيف الضغط على زبائن بريد الجزائر خلال هذه الفترة وضمان خدمات أفضل لزبائنه. وجاء ذلك بعد أن اطلعت الوزيرة خلال إشرافها على تدشين مكتب بريد جديد ببلدية العنصر على ما تعرفه هذه الولاية الساحلية من اكتظاظ على مستوى مكاتب البريد خاصة خلال فترة الصيف وفق أفادت به المديرة المحلية لبريد الجزائر. وأكدت هدى إيمان فرعون بالمناسبة كذلك على ضرورة "التنسيق الجيد" مع سلطات الولاية لإعادة فتح مكاتب البريد المغلقة المتواجدة عبر المناطق الجبلية  التابعة لولاية جيجل منذ سنوات الأزمة الأمنية والمقدر عددها ب 21 مكتبا بهدف تثبيت السكان بهذه المناطق وتقريب خدمات البريد منهم وكذا تخفيف معاناة تنقلهم  إلى مناطق أخرى. وقد حثت الوزيرة كذلك على الإسراع في إعداد البطاقات الفنية الخاصة بعمليات تهيئة هذه المكاتب للشروع في أشغال تهيئتها في "أقرب الآجال الممكنة" وكذا الشأن بالنسبة لعمليات تهيئة محلات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لتكون مكاتب للبريد في خدمة المواطن. وبعد تلقيها عرضا مفصلا حول الخدمات الجديدة لبريد الجزائر المقدمة عن طريق الموزعات الآلية بمكتب بريد بلدية العنصر من بينها تحويل الأموال من حساب إلى  آخر وتغيير رقم الهاتف والاطلاع على الرصيد وما إلى ذلك أكدت الوزيرة على "ضرورة تقديم الشروحات الوافية للزبائن بغية حسن استخدامها والاستفادة منها". وقد اطلعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة فور وصولها إلى جيجل على واقع قطاعها بهذه الولاية من خلال العرض المقدم بالقاعة الشرفية لمطار فرحات عباس والذي جاء فيه أن هذه الولاية تضم حاليا 52 مكتبا بريديا في انتظار أن يرتفع العدد إلى 57 مكتبا آفاق سنة 2019 وأن طول شبكة الألياف البصرية عبر الولاية مع احتساب المشاريع الجاري إنجازها خلال السنة الحالية يصل إلى 281 كلم. وقامت هدى إيمان فرعون ببلدية الميلية (شرق جيجل) بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مكتب بريد جديد سيكون الثالث بهذه البلدية خصص له غلاف مالي  بحوالي 35 مليون د.ج و من المزمع استلامه في ظرف 10 أشهر حسب ما لتزمت به المقاولة المكلفة بأشغال الإنجاز.

 

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