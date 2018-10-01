حجار : فتح مسابقة توظيف 3 آلاف أستاذ جامعي مؤطر هذا العام
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ، اليوم الإثنين ، عن فتح مسابقة توظيف لدى الأساتذة الجامعين هذا الموسم. وأضاف الوزير لدى مثوله لجلسة إستماع أمام لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، أنه تم فتح 3 إلاف منصب لأستاذ مؤطر بعنوان 2018/2019 ، وأكد الوزير أنه بتوظيف هذا العدد سيصبح عدد الأساتذة المؤطرين 63 ألف أستاذ مؤطر.
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