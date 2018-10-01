حسبلاوي يدعو إطاراته بضرورة التكفل بالملفات ذات الأولوية في قطاع الصحة





11يوما أمام حسبلاوي لتفكيك قنبلة الترشح لانتخابات المكاتب الجهوية

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، بضرورة الإسراع بالتكفل الفعلي لكل الملفات ذات الأولوية، والتي تمس بالواقع اليومي للمواطنين في مجال الصحة. وذلك خلال اجتماع ترأسه أمس ، جمع إطارات المركزية ومسؤولي المؤسسات الوصية ،حسب بيان الوزارة. وقد تطرق الوزير رفقة إطارات القطاع، إلى موضوع التكفل الفعلي بملف الأدوية ووفرته على مستوى المستشفيات وكل الصيدليات، وذلك طبقا لتوصيات واقتراحات لجنة اليقظة التي تجتمع بصفة دوري. كما كشف المسؤول الأول عن قطاع الصحة، عن الإستعداد الكلي لبعث حملة التلقيح ضد إنفلونزا الموسمية خلال الأسبوع الجاري. إضافة إلى تنفيذ خريطة الطريق التي تم إعدادها من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لحماية المستهلك من التسممات الغذائية . كما كان ملف التكفل بالمرأة الحامل محل اهتمام الوزير حسبلاوي، ضف لإعداد حصيلة تقييمية لتنفيذ مخطط السرطان . والإبقاء على نظام اليقظة على أعلى مستوياته فيما يخص الأمراض المتنقلة.

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