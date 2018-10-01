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01/10/2018 11:08:00

حجار:” الإعلان عن قوائم الماستر في الأيام القليلة المقبلة”


 خلال جلسة استماع بمجلس الأمة اليوم الإثنين،  كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار  أنه  سيتم الإعلان عن  نتائج الماستر  خلا ل الأيام القليلة المقبلة.

وذلك بمجرد انتهاء اللجان المختصة استكمال عملية دراسة الطلبات التي تتم على مستوى الجامعات. مذكرا أنه تم فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالمسجلين للماستر مرتين المرة الأولي كانت من 28 جوان إلى غاية 30 جويلية، ثم من 7 إلى 5 سبتمبر

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