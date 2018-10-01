

حسبلاوي يدعو إطاراته بضرورة التكفل بالملفات ذات الأولوية في قطاع الصحة 11يوما أمام حسبلاوي لتفكيك قنبلة الترشح لانتخابات المكاتب الجهوية دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، بضرورة الإسراع بالتكفل الفعلي لكل الملفات ذات الأولوية، والتي



أزمـــــــــــــــة في أروقة البرلمان نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة تقديمه إستقالته في الساعات القليلة القادمة، مع تأكيده بأنه سيتخذ موقفًا مشرفًا في حال خروجه من البرلمان سواء



حجار:” الإعلان عن قوائم الماستر في الأيام القليلة المقبلة” خلال جلسة استماع بمجلس الأمة اليوم الإثنين، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أنه سيتم الإعلان عن نتائج الماستر خلا ل الأيام القليلة المقبلة. وذلك بمجرد انتهاء



نحن من أعطينا بوحجة الثقة و نحن من سيسحبها كشف معاذ بوشارف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، ان القضية مع السعيد بوحجة، هي قضية النواب ولن يرضى بتدخل اي مؤسسة اخرى. وأضاف ان النواب



"مطالبة الرجل الثالث في الدولة بالاستقالة أمر غير مقبول" دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، السعيد بوحجة، إلى البقاء في منصبه وعدم الرضوخ لمطالب بعض النواب الذين يدفعونه إلى الاستقالة. وحمّل



حجار يجتمع بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين هذا الأربعاء يجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين" السنو" بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. وذلك في إطار اللقاءات التشاورية العادية بين النقابة والوزارة . وحسب الأمين العام



صالح العفاني يستلم مهامه واليا على تيسمسيلت وقّع اليوم “صالح العفاني” أوراق استلامه قيادة الجهاز التنفيذي لولاية تيسمسيلت من “عبد الكريم مغربي” الأمين العام والي تيسمسيلت بالنيابة “سابقا”. وفي أول تصريح له لوسائل



قايد صالح يشرف على تمارين تكتيكية «”عاصفة 2018″» غدا بورقلة شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية



بن صالح يستقبـل سفيرة جمهوريـّة النّمسا بالجزائر استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمّة، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، السيّدة Franziska Honsowitz-FRIESSNIGG، سفيـرة النّمسا بالجزائر،التي أدّت له زيارة وداع على اثر انتهاء