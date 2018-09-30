نحن من أعطينا بوحجة الثقة و نحن من سيسحبها
كشف معاذ بوشارف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، ان القضية مع السعيد بوحجة، هي قضية النواب ولن يرضى بتدخل اي مؤسسة اخرى. وأضاف ان النواب هم من أعطوا الثقة إلى السعيد بوحجة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وهم من سيسحبون منه الثقة. وتابع مؤكدا أنهم لن يرضوا بتدخل أي مؤسسة أخرى في القضية مع الرئيس بوحجة.وأضاف رئيس كتلة الأفلان، أن الإجتماع الذي عقده منذ لحظات مع بعض رؤساء الكتل بالسعيد بوحجة جرى في ظروف هادئة. وتابع بوشارب، أنه في غضون 24 ساعة او 36 ساعة على أقصى تقدير يتخذ إجراءات التنحي من منصبه، وأن قراره يسير في اتجاه الإستقالة.
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