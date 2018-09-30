الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/09/2018 15:57:00

"مطالبة الرجل الثالث في الدولة بالاستقالة أمر غير مقبول"


دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، السعيد بوحجة، إلى البقاء في منصبه وعدم الرضوخ لمطالب بعض النواب الذين يدفعونه إلى الاستقالة. وحمّل زياري في حوارله مع احدى المواقع الالكترونية الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، مسؤولية الفوضى التي يعيشها الحزب، مشددًا ” الأصح أن يُقدم ولد عباس استقالته وليس السعيد بوحجة”.

 و يرى زياري أن بقاء بوحجة  في منصبه وعدم تقديمه الاستقالة سليم ، لأنه منتخب من طرف جميع التشكيلات السياسية المكَوّنة لتركيبة الغرفة السفلى للبرلمان وليس نواب حزب جبهة التحرير الوطني فقط. مصيفا "مطالبة الرجل الثالث في الدولة بالاستقالة أمر غير مقبول"، فلا يُوجد ما يُهدّد استقرار الجزائر حتى ينسحب من منصبه، ولو طلب استشارتي كمسؤول سابق ومناضل في الآفلان ومواطن، لقلت لبوحجة “لا تستقل” وهذا ما كنت لأفعله لو كنت مكانه.

و بخصوص قضية سحب الثقة قال زياري القضية  ليست مطروحة وغير قانونية وفق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث تنُص المادة 10 أن إعلان حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني يكون بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة.

لذلك، أُحمل مسؤولية ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني، لحزب جبهة التحرير الوطني لأنه أخطأ، حيث يتعين عليه التحكم في مناضليه وقيادييه فكل المشاكل تُحل بالنقاش والاستشارة داخل مؤسسات الحزب وليس بطرق فوضوية.

عدد القراءات 30 مرة | قراءات اليوم 30 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

نحن من أعطينا بوحجة الثقة و نحن من سيسحبها

كشف معاذ بوشارف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، ان القضية مع السعيد بوحجة، هي قضية النواب ولن يرضى بتدخل اي مؤسسة اخرى. وأضاف ان النواب
image

"مطالبة الرجل الثالث في الدولة بالاستقالة أمر غير مقبول"

دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، السعيد بوحجة، إلى البقاء في منصبه وعدم الرضوخ لمطالب بعض النواب الذين يدفعونه إلى الاستقالة. وحمّل
image

حجار يجتمع بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين هذا الأربعاء

      يجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين" السنو"  بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. وذلك في إطار اللقاءات التشاورية العادية بين النقابة  والوزارة .       وحسب الأمين العام
image

صالح العفاني يستلم مهامه واليا على تيسمسيلت

وقّع اليوم “صالح العفاني” أوراق استلامه قيادة الجهاز التنفيذي لولاية تيسمسيلت من  “عبد الكريم مغربي” الأمين العام والي تيسمسيلت  بالنيابة “سابقا”. وفي أول تصريح له لوسائل
image

قايد صالح يشرف على تمارين تكتيكية «”عاصفة 2018″» غدا بورقلة

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية
image

بن صالح يستقبـل سفيرة جمهوريـّة النّمسا بالجزائر

استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمّة، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، السيّدة Franziska Honsowitz-FRIESSNIGG، سفيـرة النّمسا بالجزائر،التي أدّت له زيارة وداع على اثر انتهاء
image

“الدالية” تفتتح إقامة استجمامية لفائدة المسنين بمعسكر

 احتفالا باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة تقوم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الإثنين، بزيارة
image

الداخلية تدعو المواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد دعوة للمواطنات والمواطنين الغير المسجلين في القوائم الانتخابية، التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية . وأكدت
image

الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر،  وهذا على اثر انتهاء
image

مساهل يؤكد أن قضية الصحراء الغربية هي "من صميم مسؤولية الأمم المتحدة"

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل،  بنيويورك، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأمم  المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار". وقال  مساهل في كلمته
قيم هذا المقال
0