الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/09/2018 15:53:00

حجار يجتمع بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين هذا الأربعاء


      يجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين" السنو"  بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. وذلك في إطار اللقاءات التشاورية العادية بين النقابة  والوزارة .

      وحسب الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة  فان  الاجتماع المرتقب بين الطرفين خلال هذا الأسبوع سيتم خلاله دراسة جملة من الملفات المهنية  والاجتماعية وعلى رأسها ملف السكن  بكل تفاصليه بالإضافة إلى  طرح مسالة المجلات العلمية المعتمدة لترقية الأساتذة ومناقشة أطروحاتهم وكذا ملف التأهيل الجامعي والهيئات العلمية  ومخابر  البحث العلمي  والقانون الأساسي للأستاذ الباحث وملف الخدمات الاجتماعية.

       وترتقب النقابة الوطنية للأساتذة أن يخرج لقاء مكتبها الوطني بالمسؤول الاول على قطاع التعليم العالي  بنتائج ايجابية نظرا للعلاقة الطيبة التي تكتنف الشراكة بين النقابة والوزارة الوصية

       وكشف الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن النقابة ستعقد دورة مجلسها الوطني العادية منتصف شهر أكتوبر   الجاري للنظر في  بعض المسائل التنظيمية للنقابة وقضايا أخرى تتعلق بقطاع التعليم العالي بصفة عامة .وأخرى  محل اهتمام الأساتذة الجامعيين.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

نحن من أعطينا بوحجة الثقة و نحن من سيسحبها

كشف معاذ بوشارف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، ان القضية مع السعيد بوحجة، هي قضية النواب ولن يرضى بتدخل اي مؤسسة اخرى. وأضاف ان النواب
image

"مطالبة الرجل الثالث في الدولة بالاستقالة أمر غير مقبول"

دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، السعيد بوحجة، إلى البقاء في منصبه وعدم الرضوخ لمطالب بعض النواب الذين يدفعونه إلى الاستقالة. وحمّل
image

حجار يجتمع بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين هذا الأربعاء

      يجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين" السنو"  بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. وذلك في إطار اللقاءات التشاورية العادية بين النقابة  والوزارة .       وحسب الأمين العام
image

صالح العفاني يستلم مهامه واليا على تيسمسيلت

وقّع اليوم “صالح العفاني” أوراق استلامه قيادة الجهاز التنفيذي لولاية تيسمسيلت من  “عبد الكريم مغربي” الأمين العام والي تيسمسيلت  بالنيابة “سابقا”. وفي أول تصريح له لوسائل
image

قايد صالح يشرف على تمارين تكتيكية «”عاصفة 2018″» غدا بورقلة

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية
image

بن صالح يستقبـل سفيرة جمهوريـّة النّمسا بالجزائر

استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمّة، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، السيّدة Franziska Honsowitz-FRIESSNIGG، سفيـرة النّمسا بالجزائر،التي أدّت له زيارة وداع على اثر انتهاء
image

“الدالية” تفتتح إقامة استجمامية لفائدة المسنين بمعسكر

 احتفالا باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة تقوم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الإثنين، بزيارة
image

الداخلية تدعو المواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد دعوة للمواطنات والمواطنين الغير المسجلين في القوائم الانتخابية، التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية . وأكدت
image

الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر،  وهذا على اثر انتهاء
image

مساهل يؤكد أن قضية الصحراء الغربية هي "من صميم مسؤولية الأمم المتحدة"

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل،  بنيويورك، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأمم  المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار". وقال  مساهل في كلمته
قيم هذا المقال
0