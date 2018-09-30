حجار يجتمع بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين هذا الأربعاء





يجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين" السنو" بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. وذلك في إطار اللقاءات التشاورية العادية بين النقابة والوزارة .

وحسب الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة فان الاجتماع المرتقب بين الطرفين خلال هذا الأسبوع سيتم خلاله دراسة جملة من الملفات المهنية والاجتماعية وعلى رأسها ملف السكن بكل تفاصليه بالإضافة إلى طرح مسالة المجلات العلمية المعتمدة لترقية الأساتذة ومناقشة أطروحاتهم وكذا ملف التأهيل الجامعي والهيئات العلمية ومخابر البحث العلمي والقانون الأساسي للأستاذ الباحث وملف الخدمات الاجتماعية.

وترتقب النقابة الوطنية للأساتذة أن يخرج لقاء مكتبها الوطني بالمسؤول الاول على قطاع التعليم العالي بنتائج ايجابية نظرا للعلاقة الطيبة التي تكتنف الشراكة بين النقابة والوزارة الوصية

وكشف الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن النقابة ستعقد دورة مجلسها الوطني العادية منتصف شهر أكتوبر الجاري للنظر في بعض المسائل التنظيمية للنقابة وقضايا أخرى تتعلق بقطاع التعليم العالي بصفة عامة .وأخرى محل اهتمام الأساتذة الجامعيين.

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