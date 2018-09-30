صالح العفاني يستلم مهامه واليا على تيسمسيلت
وقّع اليوم “صالح العفاني” أوراق استلامه قيادة الجهاز التنفيذي لولاية تيسمسيلت من “عبد الكريم مغربي” الأمين العام والي تيسمسيلت بالنيابة “سابقا”.
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