

نحن من أعطينا بوحجة الثقة و نحن من سيسحبها كشف معاذ بوشارف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، ان القضية مع السعيد بوحجة، هي قضية النواب ولن يرضى بتدخل اي مؤسسة اخرى. وأضاف ان النواب



"مطالبة الرجل الثالث في الدولة بالاستقالة أمر غير مقبول" دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، السعيد بوحجة، إلى البقاء في منصبه وعدم الرضوخ لمطالب بعض النواب الذين يدفعونه إلى الاستقالة. وحمّل



حجار يجتمع بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين هذا الأربعاء يجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين" السنو" بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. وذلك في إطار اللقاءات التشاورية العادية بين النقابة والوزارة . وحسب الأمين العام



صالح العفاني يستلم مهامه واليا على تيسمسيلت وقّع اليوم “صالح العفاني” أوراق استلامه قيادة الجهاز التنفيذي لولاية تيسمسيلت من “عبد الكريم مغربي” الأمين العام والي تيسمسيلت بالنيابة “سابقا”. وفي أول تصريح له لوسائل



قايد صالح يشرف على تمارين تكتيكية «”عاصفة 2018″» غدا بورقلة شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية



بن صالح يستقبـل سفيرة جمهوريـّة النّمسا بالجزائر استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمّة، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، السيّدة Franziska Honsowitz-FRIESSNIGG، سفيـرة النّمسا بالجزائر،التي أدّت له زيارة وداع على اثر انتهاء



“الدالية” تفتتح إقامة استجمامية لفائدة المسنين بمعسكر احتفالا باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة تقوم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الإثنين، بزيارة



الداخلية تدعو المواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد دعوة للمواطنات والمواطنين الغير المسجلين في القوائم الانتخابية، التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية . وأكدت



الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، وهذا على اثر انتهاء