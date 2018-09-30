قايد صالح يشرف على تمارين تكتيكية «”عاصفة 2018″» غدا بورقلة





شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث سيشرف ابتداء من يوم غد الاثنين على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية "عاصفة 2018"، على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات، والقطاع العملياتي شمال- شرق إن أمناس.

بداية الزيارة كانت من القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات، إذ وبعد مراسم الاستقبال، استمع الفريق إلى عرض قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسان علايمية الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي جنوب - شرق جانات وعروض مختلف السلاسل القيادية، حيث أسدى الفريق جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي مؤكدا أمام قيادة وأركان وإطارات الناحية، أن هذه الزيارة تكتسي أهميتها الخاصة لأنها تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2018/2019 التي ستحمل في طياتها دون شك مكاسب تطويرية وتحضيرية نوعية تضفي على مجهود الجيش الوطني الشعبي بصمة جديدة أخرى من بصمات تعزيز قدرات قواتنا المسلحة.

كما أكد الفريق حرصه الشديد على حضور وتقيـــيم مثل هذه التمارين البـــيــانية والاخــتـبـارية بالذخيرة الحية، التي تجرى على مستوى كافة النواحي العسكرية. هذه التمارين التي تعد معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، كما تعتبر علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، الذي أضحى يتميز به المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي.

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