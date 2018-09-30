بن صالح يستقبـل سفيرة جمهوريـّة النّمسا بالجزائر
استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمّة، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، السيّدة Franziska Honsowitz-FRIESSNIGG، سفيـرة النّمسا بالجزائر،التي أدّت له زيارة وداع على اثر انتهاء مهامِّها ببلادنا، اللّقاء تناول العلاّقات الثّنائيّة، حيث أعرب الطّرفان عن ارتياحهما لما وصلت إليه على المستوى السّياسيّ، والمساعي المبذولة من أجل توسيع مجالات التّعاون اقتصاديا، خاصّة من خلال الشّراكة وتشجيع المؤسّسات المتوسّطة على تبادل الخبرات، كما تمّ التّطرّق للأهمّيّة التي يكتسيها التّقارب بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين وبين الشّعبين الصديقين، لاسيّما مع توفّر خطوط نقل جوّيّ مباشر تسمح بفتح آفاق توسيع وتنويع العلاّقات.
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