

قايد صالح يشرف على تمارين تكتيكية «”عاصفة 2018″» غدا بورقلة شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية



بن صالح يستقبـل سفيرة جمهوريـّة النّمسا بالجزائر استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمّة، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، السيّدة Franziska Honsowitz-FRIESSNIGG، سفيـرة النّمسا بالجزائر،التي أدّت له زيارة وداع على اثر انتهاء



“الدالية” تفتتح إقامة استجمامية لفائدة المسنين بمعسكر احتفالا باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة تقوم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الإثنين، بزيارة



الداخلية تدعو المواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد دعوة للمواطنات والمواطنين الغير المسجلين في القوائم الانتخابية، التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية . وأكدت



الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، وهذا على اثر انتهاء



مساهل يؤكد أن قضية الصحراء الغربية هي "من صميم مسؤولية الأمم المتحدة" أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بنيويورك، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار". وقال مساهل في كلمته



توقيف (24) منقبا عن الذهب بكل من برج باجي مختار وعين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، (24) منقبا عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع



"ريال مدريد" تكرم عهد التميمي و إسرائيل تحتج كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد. التميمي التي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة



حجار: نحو إسقاط شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملفات المنح أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار، أمس، أن دائرته الوزارية تنوي في المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية لأوليائهم. وأوضح