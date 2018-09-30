“الدالية” تفتتح إقامة استجمامية لفائدة المسنين بمعسكر
احتفالا باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة تقوم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر وتشرف على إفتتاح الإقامة الإستجمامية لفائدة الأشخاص المسنين بمركب بوحنايفية . وحسبما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة اليوم الأحد ، أنه ستشرف الوزيرة خلال هذه الزيارة، على افتتاح يوم إعلامي حول “آليات التكفل بالشخص المسن” من تنشيط أساتذة جامعيين. و ستتفقد المسؤولة الأولى عن القطاع ، عددا من المراكز التابعة لقطاعها الوزاري وستزور معرضا خاص بالمناسبة.
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