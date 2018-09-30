الداخلية تدعو المواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد دعوة للمواطنات والمواطنين الغير المسجلين في القوائم الانتخابية، التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية . وأكدت الوزارة على المواطنين البالغين من العمر 18سنة كاملة. يوم 31 ديسمبر 2018، وأضارت الوزارة في بيان لها معلى صفحتها الرسمية على التويتر أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستفتتح من 1 إلى 31 أكتوبر 2018.
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