الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/09/2018 13:38:00

الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة


استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر،  وهذا على اثر انتهاء مهامه بالجزائر.

حسب بيان وزارة الداخلية فإن اللقاء التوديعي شكل فرصة لتأكيد على الرغبة المشتركة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. لمواصلة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك

عدد القراءات 42 مرة | قراءات اليوم 42 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قايد صالح يشرف على تمارين تكتيكية «”عاصفة 2018″» غدا بورقلة

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية
image

بن صالح يستقبـل سفيرة جمهوريـّة النّمسا بالجزائر

استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمّة، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، السيّدة Franziska Honsowitz-FRIESSNIGG، سفيـرة النّمسا بالجزائر،التي أدّت له زيارة وداع على اثر انتهاء
image

“الدالية” تفتتح إقامة استجمامية لفائدة المسنين بمعسكر

 احتفالا باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة تقوم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الإثنين، بزيارة
image

الداخلية تدعو المواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد دعوة للمواطنات والمواطنين الغير المسجلين في القوائم الانتخابية، التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية . وأكدت
image

الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر،  وهذا على اثر انتهاء
image

مساهل يؤكد أن قضية الصحراء الغربية هي "من صميم مسؤولية الأمم المتحدة"

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل،  بنيويورك، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأمم  المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار". وقال  مساهل في كلمته
image

توقيف (24) منقبا عن الذهب بكل من برج باجي مختار وعين قزام

 أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، (24) منقبا عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع
image

"ريال مدريد" تكرم عهد التميمي و إسرائيل تحتج

كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد.  التميمي التي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة
image

حجار: نحو إسقاط شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملفات المنح

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي,  الطاهر حجار، أمس، أن دائرته الوزارية تنوي في  المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية  لأوليائهم. وأوضح
image

فاروق قسنطيني : المصالحة ثمرة لتضحيات الرجال ولم تأتي من السماء

دعا الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة لطيّ ملف المأساة الوطنية،
قيم هذا المقال
0