الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، وهذا على اثر انتهاء مهامه بالجزائر.
حسب بيان وزارة الداخلية فإن اللقاء التوديعي شكل فرصة لتأكيد على الرغبة المشتركة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. لمواصلة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك
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