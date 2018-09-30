توقيف (24) منقبا عن الذهب بكل من برج باجي مختار وعين قزام
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، (24) منقبا عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع و(04) دراجات نارية و(32) مولدا كهربائيا و(22) مطرقة ضغط و(08) أجهزة كشف عن المعادن، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي ، مهربين (02) وضبطت شاحنتين و(42) قنطار من ورق التبغ.
من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة ، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (200) غرام من الكوكايين، فيما أوقفوا بخنشلة، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم أربع (04) بنادق صيد.
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