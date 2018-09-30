

الجزائر والسعودية تؤكدان على تبادل الخبرات في القضايا المشتركة استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سامي بن عبد الله الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، وهذا على اثر انتهاء



مساهل يؤكد أن قضية الصحراء الغربية هي "من صميم مسؤولية الأمم المتحدة" أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بنيويورك، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار". وقال مساهل في كلمته



توقيف (24) منقبا عن الذهب بكل من برج باجي مختار وعين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام ، (24) منقبا عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع



"ريال مدريد" تكرم عهد التميمي و إسرائيل تحتج كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد. التميمي التي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة



حجار: نحو إسقاط شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملفات المنح أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار، أمس، أن دائرته الوزارية تنوي في المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية لأوليائهم. وأوضح



فاروق قسنطيني : المصالحة ثمرة لتضحيات الرجال ولم تأتي من السماء دعا الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة لطيّ ملف المأساة الوطنية،



عيسى : الجزائر قادرة على التصدي للإرهاب والتطرف · "ميثاق السلم والمصالحة" جفف منابع الإرهاب بالجزائر" · "فلاي ناس" للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أن الجزائر



كعوان : الإعلام ساهم في مواكبة الحركية التنموية · الإعلام الجواري له دور هام في تعميم قيم السلم والتسامح احتضنت دار الثقافة بعين الدفلى تحت شعار من السلم والمصالحة إلى الوثبة الوطنية ندوة وطنية



زيتوني: إحصاء 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، أن الوزارة أحصت 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة التحريرية المظفرة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تولي "أهمية خاصة" لهذا الملف. وأوضح