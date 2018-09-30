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30/09/2018 11:27:00

حجار: نحو إسقاط شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملفات المنح


أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي,  الطاهر حجار، أمس، أن دائرته الوزارية تنوي في  المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية  لأوليائهم. وأوضح الوزير خلال اجتماع مع المنظمات الطلابية المعتمدة قائلا :" ننوي حذف   شهادة عدم الخضوع للضريبة المقدمة من طرف مصالح الضرائب وكذا كشف راتب الأولياء" من ملف منح الطلبة لتمكين الطالب من الاستفادة من منحة مستقلة عن   الوضعية المادية والمالية لوالديه.  وقال حجار خلال افتتاح هذا اللقاء الذي جاء بمناسبة الدخول الجامعي   2018-2019 أن المنحة موجهة للطالب وليس للأولياء ولهذا ننوي في المستقبل حذف   شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملف المنحة. وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي وصفه بالعادي والمنتظم أن وزارته   اعتادت أن تنظم مثل هذا الاجتماع مع شركائها الاجتماعيين, موضحا أن لقاء اليوم   خُصص للمنظمات الطلابية المعتمدة في انتظار عقد اجتماعات مماثلة مع الأساتذة   ثم مع عمال القطاع.   وأضاف الوزير "هذا النوع من الاجتماعات يسمح لنا بإعداد حصيلة لتقييم الدخول   الجامعي من الناحية البيداغوجية إلى جانب التسجيلات و الخدمات بهدف تدارك   النقائص و تصحيح الاختلالات موضحا أنها فرصة أيضا للإصغاء لشكاوى و ملاحظات  ممثلي الطلبة والتطرق إلى البرامج البيداغوجية الخاصة بالسنة المقبلة".   وفي معرض حديثه عن تسجيلات الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا اعتبر أن المعدلات المتحصل عليها في شهادة البكالوريا لهذه السنة مرتفعة مما يفسر   تحسن الاختيارات بالنسبة للعديد من الطلبة.   وعلى صعيد آخر ذكر حجار الجمعيات الطلابية أن سنة 2019 ستكون خاصة   بالنظر للاستحقاقات التي ستخوضها البلاد ، داعيا إياها إلى المزيد من اليقظة و   التبصر في مجال تأطير الحياة الطلابية، وأضاف أنه خلال هذا الاجتماع الذي تواصل في جلسة مغلقة مع 8 جمعيات   طلابية أن الأمر سيتعلق باستحقاق هام حيث ستقع على عاتقكم مسؤولية باعتباركم   مواطنين و نخبة الوطن من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنظيم هذا الموعد في   الهدوء و في ظل روح المسؤولية.

 

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