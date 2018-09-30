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30/09/2018 11:19:00

فاروق قسنطيني : المصالحة ثمرة لتضحيات الرجال ولم تأتي من السماء


دعا الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة لطيّ ملف المأساة الوطنية،  مؤكدا  على معالجة قضية العسكريين المشطوبين. وأوضح قسنطيني في تصريح لموقع إخباري بمناسبة الذكري الـ 13 لاستفتاء ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أن المرحلة المقبلة، تقتضي إجراءات تكميلية لتشمل كل الفئات المتضررة من المأساة الوطنية، وبعدها التوجه نحو عفو شامل الذي قد يكون أخر قرار يتخذه الرئيس بوتفليقة لطي سنوات الجمر نهائيا، مؤكدا أن أزمة العنف التي عرفتها الجزائر كانت قاسية ودفعت بالسلطات الجزائرية إلى إرساء قوانين مكنت من إزالة آثار الأزمة الأمنية وإضفاء الاستقرار، وأضاف:" مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في الـ 29 من سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 في المائة في انتظار استكمال الشق المتبقي من المأساة لطي الصفحة نهائيا"وأفاد قسنطيني أن “قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع في العمل بأحكامه في مارس 2006 أسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزائر”. وهو الهدف الأول من الميثاق، وأضاف قسنطيني قائلا “البلاد كانت بحاجة لإجراء يعيد السكينة للبلاد ويخرجها من الحرب الأهلية التي كانت تعيشها… يمكن القول أن المصالحة أغلقت باب الفتنة وفتحت المجال لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

  • المصالحة ثمرة تضحيات الرجال ولم تأتي من السماء

أكد قسنطيني، أن المصالحة “تحققت بفضل تضحيات رجال الهيئات الوطنية من الجيش والشرطة وكافة الأسلاك الأمنية ولم تأتي من السماء…” وأضاف “الرئيس بوتفليقة رمى بكل ثقله لصياغة هذا الميثاق وسهر على تحقيق أهدافه الذي نحتفل اليوم بمرور 13 سنة على إقراره”، معتبرا أنه برغم كل ما يقال فإن المصالحة الوطنية “كانت صفحة هامة في تاريخ البلاد وشكلت نموذجا في العالم لعدة اعتبارات أولها سمحت بإنهاء الأزمة في ظرف وجيز وذالك دون تدخل أي طرف أجنبي.

 

  •  المبادرة لم تكرس سياسة اللاعقاب

 رد قسنطيني على الانتقادات التي لا تزال توجهها أطراف وطنية وأجنبية بشأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على اعتبار أنه “كرس في نظر البعض سياسة الإفلات من العقاب”، ويرى قسنطيني بان هذه المقولة “يراد من خلالها إبقاء الجزائر في دوامة العنف” وأضاف “الجزائر لم تخرج عن القاعدة التي طبقت في كثير من الدول ففي جنوب إفريقيا لم يعاقب الناس جماعيا كانت هناك اعترافات وشهادات بثت عبر التلفزة ولكن لم نرى العقاب الذي يريد البعض أن يطبقوه في الجزائر وهم بذالك يريدون أن نبقى في دوامة من تصفية الحسابات.

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