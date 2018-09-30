عيسى : الجزائر قادرة على التصدي للإرهاب والتطرف





· "ميثاق السلم والمصالحة" جفف منابع الإرهاب بالجزائر"

· " فلاي ناس" للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أن الجزائر قادرة للتصدي للإرهاب و التطرف، كاشفا أن مبادرة “العيش بسلام “والذي أقر في 16 ماي من كل عام، جاء من وحي المصالحة الوطنية الجزائرية والتي جفتت منابع الارهاب في الجزائر. وقال محمد عيسى خلال ندوة صحفية بدار الإمام، إنّ مبادرة “العيش بسلام “والذي أقر في 16 ماي من كل عام، جاء من وحي المصالحة الوطنية الجزائرية، وأضاف:" المصالحة الوطنية كرست في التعديلات الدستورية الأخيرة للعام 2016، وهي منهاج للعمل والحياة في المجتمع" ، مشيرا أن مبادرة العيش بسلام التي عبر عنها وزير الخارجية بالأمم المتحدة، جعلت الجزائر رائدة وقائدة في العالم بشهادة الجميع. وكشف الوزير أن التحضير لموسم حج 2019 سيبدأ هذا العام مبكرا، مؤكدا أن عملية قرعة الحج للموسم القادم من المفترض أن تبدأ في شهر أكتوبر، وأضاف:" عملية إيجار العمارات لإسكان الحجاج ستنطلق في ديسمبر القادم"،مشيرا أن العملية تشمل التعاقد مع الناقلين وشركة الإطعام.

تكريم عائلات الأئمة الذين إستشهدوا خلال العشرية السوداء

كشف وزير الشؤون الدينية أن الدولة الجزائرية ستكرم عائلات الأئمة 114 الذين إستشهدوا دفاعا عن المساجد، حيث سيتم تكريمهم بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.وهذا خلال أسبوع القرآن الكريم نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي.

" فلاي ناس" للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية

قدمت شركة الطيران “فلاي ناس” السعودية، تعويضات للبعثة الجزائرية بعدما تكفلت الأخيرة بالحجاج الجزائريين، الذين تأخروا في العودة إلى أرض الوطن بسبب الشركة، وقال الوزير بدام الإمام في العاصمة: “شركة فلاي ناس السعودية ورغم قوتها إلا أنها ليست لها التجربة الكافية في التكفل بتنظيم الحج"، وأضاف: "هذه الشركة سببت لنا بعض الإحراج، بسبب التأخر الكبير في رحلات العودة إلى أرض الوطن، وهذا التأخر يكون فيه تكاليف مالية"، مسترسلا:" شركة فلاي ناس وافقت على تقديم تعويضات للبعثة الجزائرية، وحدث ذلك على مستوى القنصلية العامة الجزائرية بجدة".





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