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30/09/2018 10:58:00

كعوان : الإعلام ساهم في مواكبة الحركية التنموية


 ·      الإعلام الجواري له دور هام في تعميم قيم السلم والتسامح

احتضنت دار الثقافة بعين الدفلى تحت شعار من السلم والمصالحة إلى الوثبة الوطنية ندوة وطنية حضرها وزير الاتصال جمال كعوان والمدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل والسلطات المحلية، إلى جانب نخبة من الأساتذةويرى جمال كعوان وزير الاتصال في هذا الصدد"أن الجزائر طوت صفحة الماضي المرير بلا رجعة وتوجهت بإصرار وطموح لبناء المستقبل من خلال برنامج إصلاحي شامل يرمي إلى تعزيز الفعل الديمقراطي وتكريس المواطنة والمساواة وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية لاسيما لفائدة الشباب"، ويعتبر إنعاش حركية الاستثمار والتنمية من أهم انعكاسات تطبيق قانون السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر والذي عاد على الوطن والمواطن بالكثير من المكاسبوذكر الوزير بفضل الإعلام واحترافيته في دعم سيرورة الحركة التنموية، وقال:" الإعلام الوطني ساهم في أداء واجبه الوطني في مواكبة الحركية التنموية كما أنه يرافق المواطن من حيث نقل انشغالاته والتفاعل مع اهتماماته والهدف هنا هو دعم وسائط الإعلام". ولم يفوت مواطنو ولاية عين الدفلى هذه المناسبة فأهدوا رئيس الجمهورية لوحة زيتية لفنان تشكيلي من المنطقة مستلهمة من عمق الجزائر عرفانا بمجهودات الرئيس المبذولة في إعادة السلم والأمان إلى الجزائر.

  • كعوان يؤكد على دور الإعلام الجواري في تعميم قيم السلم والتسامح

أكد الوزير على أهمية الإعلام الجواري في نشر ثقافة السلم وقيم التسامح، موضحا  أن "الإعلام الجواري لا يقتصر فقط على الاهتمام بالانشغالات اليومية للمواطن بل يجب عليه أن يساهم في نشر ثقافة السلم وقيم التسامح"، وقال إنه " يعد واجبا وطنيا فإن الدفاع عن قيم التسامح وثقافة السلم والحفاظ عليهما هي أيضا"مسؤولية جماعية وإرث مقدس يجب أن نورثه للأجيال القادمة جيل بعد جيل". واعتبر أن استعادة الهدوء هو ثمرة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مما سمح بإعادة ديناميكية التنمية والإستثمار بصفة عامة ، مشيرا إلى الدور الذي لعبه الإعلام الوطني في تحقيق هذه الديناميكية ومشيدا باحترافيته في القيام بمهامهاستذكر الوزير المشاركة الهائلة للشعب الجزائري في استفتاء  " المصالحة" وهو ما يبرهن- حسبه- على إرادته في نبذ كل أشكال العنف والتطرف"، وأضاف:" "بفضل الرؤية المستنيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتضحيات الكبيرة لأبناء هذا الوطن تم طي صفحة الماضي الدامي نهائيا"، منوها بالتجربة الجزائرية في مجال المصالحة والتي أصبحت نموذجا تستلهم منه البلدان الأخرى.

 

خ.قدوار

 

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