زيتوني: إحصاء 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة





كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، أن الوزارة أحصت 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة التحريرية المظفرة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تولي "أهمية خاصة" لهذا الملف. وأوضح زيتوني "إن الإحصاء الذي أجرته مصالح وزارة المجاهدين بمساعدة الهياكل المتخصصة المرتبطة بها سمح لنا بإعداد قائمة تضم 2.100 شهيد لا نعرف مكان دفنهم ونعتبرهم اليوم في عداد المفقودين بسبب عدم وجود مقابر لهم أوتحديد مواقع دفنهم"، وفق ما أكده الوزير على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 58 لوفاة الشهيد "احمد حاج حمدي" الذي استشهد في 29 سبتمبر 1960 بالمدية. وقال الطيب زيتوني إن "العديد من القادة العسكريين و الجنود و الفدائيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن الاستعمارية المختلفة أو الجيش لم يجد لهم أثر على الحياة بمجرد اقتيادهم إلى مراكز الاعتقال أو مراكز التعذيب التي هي تحت سلطة هذه الأخيرة". و استشهد بالقول أنه من بين هؤلاء "المفقودين" الشهداء جيلالي بونعامة و سي محمد بوقرة و العربي تبسي و الذي لا تزال ظروف موتهم و دفنهم غير معروفة حتى اليوم، محملا في ذلك الجيش الاستعماري "مسؤولية هذه الاختفاءات"، مشيرا إلى أن "ملف" المفقودين أثناء حرب التحرير "يحظى بنفس الاهتمام الذي يخص به ملف استعادة جماجم الشهداء التي لا تزال تحتفظ بهم فرنسا بمتاحفها". وذكر أن الفريق المكلف باستعادة "جماجم الشهداء" قد أكمل الإجراء "الأولي" الذي توج بأول زيارة لفرنسا في أوت الماضي مشيرا إلى برمجة إجراء زيارة ثانية خلال الأيام القادمة "للدفع بهذه القضية إلى الأمام".

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