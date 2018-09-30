الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/09/2018 10:55:00

زيتوني: إحصاء 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة


كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس،  أن الوزارة أحصت 2.100 شهيد  مفقود خلال الثورة التحريرية المظفرة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تولي "أهمية خاصة" لهذا الملفوأوضح زيتوني  "إن الإحصاء الذي أجرته مصالح وزارة المجاهدين بمساعدة الهياكل المتخصصة  المرتبطة بها سمح لنا بإعداد قائمة تضم 2.100 شهيد لا نعرف مكان دفنهم  ونعتبرهم اليوم في عداد المفقودين بسبب عدم وجود مقابر لهم أوتحديد مواقع  دفنهم"، وفق ما أكده الوزير على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 58 لوفاة الشهيد  "احمد حاج حمدي" الذي استشهد في 29 سبتمبر 1960 بالمدية وقال الطيب زيتوني إن "العديد من القادة العسكريين و الجنود و الفدائيين  الذين اعتقلتهم قوات الأمن الاستعمارية المختلفة أو الجيش لم يجد لهم أثر على  الحياة بمجرد اقتيادهم إلى مراكز الاعتقال أو مراكز التعذيب التي هي تحت سلطة  هذه الأخيرة". و استشهد بالقول أنه من بين هؤلاء "المفقودين" الشهداء جيلالي بونعامة و سي  محمد بوقرة و العربي تبسي و الذي لا تزال ظروف موتهم و دفنهم غير معروفة حتى  اليوم، محملا في ذلك الجيش الاستعماري "مسؤولية هذه الاختفاءات"، مشيرا إلى أن "ملف" المفقودين أثناء حرب التحرير "يحظى بنفس  الاهتمام الذي يخص به ملف استعادة جماجم الشهداء التي لا تزال تحتفظ بهم فرنسا  بمتاحفها". وذكر  أن الفريق المكلف باستعادة "جماجم الشهداء" قد أكمل  الإجراء "الأولي" الذي توج بأول زيارة لفرنسا في أوت الماضي مشيرا إلى برمجة  إجراء زيارة ثانية خلال الأيام القادمة "للدفع بهذه القضية إلى الأمام".

 

عدد القراءات 25 مرة | قراءات اليوم 25 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

"ريال مدريد" تكرم عهد التميمي و إسرائيل تحتج

كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد.  التميمي التي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة
image

حجار: نحو إسقاط شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملفات المنح

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي,  الطاهر حجار، أمس، أن دائرته الوزارية تنوي في  المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية  لأوليائهم. وأوضح
image

فاروق قسنطيني : المصالحة ثمرة لتضحيات الرجال ولم تأتي من السماء

دعا الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة لطيّ ملف المأساة الوطنية،
image

عيسى : الجزائر قادرة على التصدي للإرهاب والتطرف

·      "ميثاق السلم والمصالحة" جفف منابع الإرهاب بالجزائر" ·      "فلاي ناس"  للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس،  أن الجزائر 
image

كعوان : الإعلام ساهم في مواكبة الحركية التنموية

 ·      الإعلام الجواري له دور هام في تعميم قيم السلم والتسامح احتضنت دار الثقافة بعين الدفلى تحت شعار من السلم والمصالحة إلى الوثبة الوطنية ندوة وطنية
image

زيتوني: إحصاء 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس،  أن الوزارة أحصت 2.100 شهيد  مفقود خلال الثورة التحريرية المظفرة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تولي "أهمية خاصة" لهذا الملف. وأوضح
image

مساهل يتباحث حول منطقة الساحل

تباحث وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل، بنيويورك مع رئيس المنظمة غير الحكومية “إنترناشونال كريسيس غروب”، روبرت مالي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. و
image

جيلاني: الأفافاس يلتزم بالتغيير السلمي والتوافق

جدد الأمين الأول لحزب جبهة القوى  الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، أمس، بتيزي وزو التأكيد بالتزام حزبه  بـ "التغيير السلمي والتوافقي". وأوضح حاج جيلاني على هامش تجمع
image

غويني يدعو لاعتماد يوم 29 سبتمبر يوما وطنيا لترسيخ السلم والمصالحة

رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن ميثاق المصالحة الوطنية أعظم إنجاز تحقق للجزائريين بعد استفتاء تقرير المصير غداة الاستقلال، مطالبا بضرورة استكمال جميع مقتضيات
image

موسى تواتي “نحضر لتنظيم مسيرة وطنية لبقاء ودعم بوتفليقة “

أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية “موسى تواتي” اليوم السبت، بعين تموشنت، أن تشكيلته السياسية “تحضر لتنظيم مسيرة وطنية لمطالبة بوتفليقة بإستكمال مساره في رئاسة الجمهورية”. وخلال
قيم هذا المقال
0