مساهل يتباحث حول منطقة الساحل
تباحث وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل، بنيويورك مع رئيس المنظمة غير الحكومية “إنترناشونال كريسيس غروب”، روبرت مالي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. و تمحور اللقاء حول الوضع في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما الأزمة في مالي و ليبيا و الصحراء الغربية.كما عرض وزير الشؤون الخارجية، الخبرة الجزائرية في مجال محاربة الراديكالية و الإرهاب و التطرف العنيف.ووصف ذات المسؤول هذه التجربة، بالخبرة المطلوبة دوليا على نطاق واسع.
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