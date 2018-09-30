

"ريال مدريد" تكرم عهد التميمي و إسرائيل تحتج كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد. التميمي التي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة



حجار: نحو إسقاط شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملفات المنح أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار، أمس، أن دائرته الوزارية تنوي في المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية لأوليائهم. وأوضح



فاروق قسنطيني : المصالحة ثمرة لتضحيات الرجال ولم تأتي من السماء دعا الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة لطيّ ملف المأساة الوطنية،



عيسى : الجزائر قادرة على التصدي للإرهاب والتطرف · "ميثاق السلم والمصالحة" جفف منابع الإرهاب بالجزائر" · "فلاي ناس" للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أن الجزائر



كعوان : الإعلام ساهم في مواكبة الحركية التنموية · الإعلام الجواري له دور هام في تعميم قيم السلم والتسامح احتضنت دار الثقافة بعين الدفلى تحت شعار من السلم والمصالحة إلى الوثبة الوطنية ندوة وطنية



زيتوني: إحصاء 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، أن الوزارة أحصت 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة التحريرية المظفرة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تولي "أهمية خاصة" لهذا الملف. وأوضح



مساهل يتباحث حول منطقة الساحل تباحث وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل، بنيويورك مع رئيس المنظمة غير الحكومية “إنترناشونال كريسيس غروب”، روبرت مالي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. و



جيلاني: الأفافاس يلتزم بالتغيير السلمي والتوافق جدد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، أمس، بتيزي وزو التأكيد بالتزام حزبه بـ "التغيير السلمي والتوافقي". وأوضح حاج جيلاني على هامش تجمع



غويني يدعو لاعتماد يوم 29 سبتمبر يوما وطنيا لترسيخ السلم والمصالحة رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن ميثاق المصالحة الوطنية أعظم إنجاز تحقق للجزائريين بعد استفتاء تقرير المصير غداة الاستقلال، مطالبا بضرورة استكمال جميع مقتضيات