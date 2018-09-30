جيلاني: الأفافاس يلتزم بالتغيير السلمي والتوافق





جدد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، أمس، بتيزي وزو التأكيد بالتزام حزبه بـ "التغيير السلمي والتوافقي". وأوضح حاج جيلاني على هامش تجمع شعبي نظم بساحة المتحف بوسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 55 لتأسيس الحزب في نفس المكان في 29 سبتمبر 1963، أن تشكيلته السياسية " أقسمت على مواصلة الكفاح السلمي من خلال تجنيد المواطنين من أجل زيادة الوعي لإيجاد حل ديمقراطي وسلمي وتوافقي للأزمات التي يواجهها الجزائريون". ولدى تطرقه للوضع الاقتصادي في البلاد الذي وصفه بـ "المعقد" اعتبر حاج جيلاني أن البديل الاجتماعي والاقتصادي "لن يأت بقوانين المالية المتعاقبة ولا من خلال استمرار الاعتماد على أسعار المحروقات في السوق الدولية"، مؤكدا على ضرورة وضع "سياسة اجتماعية بتجنيد كل المقومات في مجالات التشغيل والسكن والصحة والموارد والحصول على الحقوق". وجدد ذات المتحدث طلب حزبه "من أجل لامركزية المسؤوليات والموارد على مستوى البلديات نظرا لقربها من المواطن مما سيضمن التكفل باحتياجات السكان المحليين". وأكد عضو رئاسة جبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري "ضرورة تخصيص ميزانية اجتماعية للأمة لتكون جزء لا يتجزأ من قانون المالية" مشددا على أهمية "المحافظة على الدولة الاجتماعية لحماية التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية"، معربا عن رغبة تشكيلته السياسة في تنصيب "لجان تحقيق برلمانية حول التأخر في إنجاز المشاريع الهيكلية وتكاليفها الباهظة والتنازل عن الأراضي الفلاحية".

..والأفافاس ينظم مسيرة في تيزي وزو

نظمت صباح ،أمس، قيادة جبهة القوى الإشتراكية مسيرة شعبية انضم إليها مئات المواطنين وجابت شوارع تيزي وزو. وشارك في المسيرة السكرتير الأول للأفافاس محمد حاج جيلاني وأعضاء من الهيئة الرئاسية ونواب في البرلمان. ورفعت فيها شعارات منددة بالفساد وتأكيد التوجه المعارض للحزب. وتأتي المسيرة تخليدا للذكرى 55 لتأسيس جبهة القوى الإشتراكية على يد الراحل حسين آيت أحمد.

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