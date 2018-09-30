الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/09/2018 10:26:00

جيلاني: الأفافاس يلتزم بالتغيير السلمي والتوافق


جدد الأمين الأول لحزب جبهة القوى  الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، أمس، بتيزي وزو التأكيد بالتزام حزبه  بـ "التغيير السلمي والتوافقي". وأوضح حاج جيلاني على هامش تجمع شعبي نظم بساحة المتحف بوسط المدينة بمناسبة  الاحتفال بالذكرى الـ 55 لتأسيس الحزب في نفس المكان في 29 سبتمبر 1963، أن  تشكيلته السياسية " أقسمت على مواصلة الكفاح السلمي من خلال تجنيد المواطنين من أجل زيادة الوعي لإيجاد حل ديمقراطي وسلمي وتوافقي للأزمات التي يواجهها الجزائريون".  ولدى تطرقه للوضع الاقتصادي في البلاد الذي وصفه بـ "المعقد" اعتبر حاج  جيلاني أن البديل الاجتماعي والاقتصادي "لن يأت بقوانين المالية المتعاقبة ولا من خلال استمرار الاعتماد على أسعار المحروقات في السوق الدولية"، مؤكدا على  ضرورة وضع "سياسة اجتماعية بتجنيد كل المقومات في مجالات التشغيل والسكن والصحة والموارد والحصول على الحقوق". وجدد ذات المتحدث طلب حزبه "من أجل لامركزية المسؤوليات والموارد على مستوى البلديات نظرا لقربها من المواطن مما سيضمن التكفل باحتياجات السكان المحليين". وأكد عضو رئاسة جبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري "ضرورة  تخصيص ميزانية اجتماعية للأمة لتكون جزء لا يتجزأ من قانون المالية" مشددا على أهمية "المحافظة على الدولة الاجتماعية لحماية التماسك الاجتماعي والوحدة  الوطنية"، معربا عن رغبة تشكيلته السياسة في تنصيب "لجان تحقيق برلمانية حول التأخر في إنجاز المشاريع الهيكلية وتكاليفها الباهظة والتنازل عن الأراضي الفلاحية".

 

  • ..والأفافاس ينظم مسيرة في تيزي وزو

نظمت صباح  ،أمس، قيادة جبهة القوى الإشتراكية مسيرة شعبية انضم إليها مئات المواطنين وجابت شوارع تيزي وزو. وشارك في المسيرة السكرتير الأول للأفافاس محمد حاج جيلاني وأعضاء من الهيئة الرئاسية ونواب في البرلمان. ورفعت فيها شعارات منددة بالفساد وتأكيد التوجه المعارض للحزب. وتأتي المسيرة تخليدا للذكرى 55 لتأسيس جبهة القوى الإشتراكية على يد الراحل حسين آيت أحمد.

 

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

"ريال مدريد" تكرم عهد التميمي و إسرائيل تحتج

كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد.  التميمي التي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة
image

حجار: نحو إسقاط شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملفات المنح

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي,  الطاهر حجار، أمس، أن دائرته الوزارية تنوي في  المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية  لأوليائهم. وأوضح
image

فاروق قسنطيني : المصالحة ثمرة لتضحيات الرجال ولم تأتي من السماء

دعا الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة لطيّ ملف المأساة الوطنية،
image

عيسى : الجزائر قادرة على التصدي للإرهاب والتطرف

·      "ميثاق السلم والمصالحة" جفف منابع الإرهاب بالجزائر" ·      "فلاي ناس"  للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس،  أن الجزائر 
image

كعوان : الإعلام ساهم في مواكبة الحركية التنموية

 ·      الإعلام الجواري له دور هام في تعميم قيم السلم والتسامح احتضنت دار الثقافة بعين الدفلى تحت شعار من السلم والمصالحة إلى الوثبة الوطنية ندوة وطنية
image

زيتوني: إحصاء 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس،  أن الوزارة أحصت 2.100 شهيد  مفقود خلال الثورة التحريرية المظفرة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تولي "أهمية خاصة" لهذا الملف. وأوضح
image

مساهل يتباحث حول منطقة الساحل

تباحث وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل، بنيويورك مع رئيس المنظمة غير الحكومية “إنترناشونال كريسيس غروب”، روبرت مالي على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. و
image

جيلاني: الأفافاس يلتزم بالتغيير السلمي والتوافق

جدد الأمين الأول لحزب جبهة القوى  الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، أمس، بتيزي وزو التأكيد بالتزام حزبه  بـ "التغيير السلمي والتوافقي". وأوضح حاج جيلاني على هامش تجمع
image

غويني يدعو لاعتماد يوم 29 سبتمبر يوما وطنيا لترسيخ السلم والمصالحة

رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن ميثاق المصالحة الوطنية أعظم إنجاز تحقق للجزائريين بعد استفتاء تقرير المصير غداة الاستقلال، مطالبا بضرورة استكمال جميع مقتضيات
image

موسى تواتي “نحضر لتنظيم مسيرة وطنية لبقاء ودعم بوتفليقة “

أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية “موسى تواتي” اليوم السبت، بعين تموشنت، أن تشكيلته السياسية “تحضر لتنظيم مسيرة وطنية لمطالبة بوتفليقة بإستكمال مساره في رئاسة الجمهورية”. وخلال
قيم هذا المقال
0