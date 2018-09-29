موسى تواتي “نحضر لتنظيم مسيرة وطنية لبقاء ودعم بوتفليقة “
أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية “موسى تواتي” اليوم السبت، بعين تموشنت، أن تشكيلته السياسية “تحضر لتنظيم مسيرة وطنية لمطالبة بوتفليقة بإستكمال مساره في رئاسة الجمهورية”. وخلال تجمع جهوي لإطارات الحزب، كشف تواتي أن حزبه لن يدخل بمرشح للرئاسيات المقبلة، ونحن مع إستكمال مسار الرئيس بوتفليقة في رئاسة الجمهورية حتى يستقر الإنسان الجزائري، ويفهم أننا في مأمن عن الضغوطات الأجنبية من أجل نهب وسلب أموالنا”. كما قال”نريد أن تكون الجزائر كما حلم بها الشهداء، نظام جمهوري الكلمة تكون فيه للشعب”.
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