الفريق قايد صالح في زيارة عمل للناحية الرابعة
يقوم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، بداية من الغد إلى الـ 4 أكتوبر المقبل وحسب بيان لوزارة الدفاع، صبيحة اليوم، فإن الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مستوى القطاعين العملياتيين، جنوب-شرق جانت، وشمال-شرق إن أمناس، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الرابعة.
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