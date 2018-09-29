“ولد عباس: “إذا لم يقدم بوحجة إستقالته ستُجمد أعمال وسير أشغال البرلمان”
أكد الأمين العام لجزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أنه تسلم لائحة ممضية من طرف 360 نائب لسحب الثقة من بوحجة. وكشف الامين العام للأفلان، أنه إذا لم يقدم بوحجة إستقالته، فإن أعمال وسير أشغال البرلمان ستُجمد. وأضاف ولد عباس، ان الأفلان كجزب ليس له دخل في النشاط البرلماني و لا نستطيع التحكم في 320 نائب. وقال: “تسلمت لائحة ممضية من طرف 320 نائب لسحب الثقة من بوحجة واذا لم يقدم استقالته ستجمد أعمال وسير أشغال البرلمان”
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