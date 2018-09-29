ولد عباس: “باجولي مجرد مرتزق بسيط وضحكنا عليه انا وأويحيى”
رد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم ، على السفير الأسبق لفرنسا في الجزائر بارنارد باجولي التي هاجم فيها الرئيس بوتفليقة والجزائر. وقال ولد عباس إن “الرئيس بوتفيلقة يسير البلاد على أحسن ما يرام”، مضيفا “تحدث ما يسمى بسفير سابق وهو مرتزق بسيط يلبس رداء الدبوماسي واندهش في الجزائر .. الرئيس في السماء السابع وهذا في قاع البئر فهل نقارنهم”. وأضاف ولد عباس أنه بارنارد باجولي كان محل ضحك وسخرية في لقاء جمعه بأويحيى، حيث قال “كمت مع أيحيى نتكلم في لقاء خاص من تنظيمي، تكلم عنه وضحكنا عليه ..”
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