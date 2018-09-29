

موسى تواتي “نحضر لتنظيم مسيرة وطنية لبقاء ودعم بوتفليقة “ أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية “موسى تواتي” اليوم السبت، بعين تموشنت، أن تشكيلته السياسية “تحضر لتنظيم مسيرة وطنية لمطالبة بوتفليقة بإستكمال مساره في رئاسة الجمهورية”. وخلال



الفريق قايد صالح في زيارة عمل للناحية الرابعة يقوم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، بداية من الغد إلى الـ



ولد عباس: بوتفليقة في السماء السابعة أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن الأفلان حزب تاريخي ومدرسة للنضال والكفاح، مشيدا بدور مناضليه وفعاليتهم، معتبرا إياهم ثروة الحزب



شكيب خليل يكشف لأول مرة أسرارا عن تأميم المحروقات أماط وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل اللثام عن أسرار من عملية تأميم المحروقات، وكيف تمت، حيث كان أحد مهندسيها.ويقول شكيب خليل بحسب فيديو نشره على



“ولد عباس: “إذا لم يقدم بوحجة إستقالته ستُجمد أعمال وسير أشغال البرلمان” أكد الأمين العام لجزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أنه تسلم لائحة ممضية من طرف 360 نائب لسحب الثقة من بوحجة. وكشف الامين العام للأفلان،



تراجع قوي للعجز التجاري للجزائر خلال ثمانية أشهر من 201 بلغ العجز التجاري للجزائر 2,052 مليار دولار خلال الثمانية اشهر الاولى من 2018 مقابل عجز قدره 190ر8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017



ولد عباس: “باجولي مجرد مرتزق بسيط وضحكنا عليه انا وأويحيى” رد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم ، على السفير الأسبق لفرنسا في الجزائر بارنارد باجولي التي هاجم فيها الرئيس بوتفليقة والجزائر.



هزة أرضية ثانية بواد جر في البليدة ضربت هزة أرضية ثانية، منذ دقائق فقط من اليوم السبت، جنوب غرب واد جر في ولاية البليدة. وبلغت شدة الهزة الأرضية 3.8 على سلم ريشتر،



كعوان : الصحفي الراحل يوسف بطاش زميل وصديق قال وزير الإتصال جمال كعوان ، أن الصحفي الراحل عبد الرحمان بطاش ،زميل وصديق له مميزات خاصة به بمكارم الأخلاق. وعبر الوزير عن المصاب الجلل،