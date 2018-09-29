هزة أرضية ثانية بواد جر في البليدة
ضربت هزة أرضية ثانية، منذ دقائق فقط من اليوم السبت، جنوب غرب واد جر في ولاية البليدة. وبلغت شدة الهزة الأرضية 3.8 على سلم ريشتر، في حدود الساعة 15.43 دقيقة وكانت هزة أولى، ضربت صباح اليوم في حدود الساعة التاسعة، بقوة 3.2 درجات على مقياس ريشتر بنفس المنطقة في ولاية البليدة.
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