كعوان : الصحفي الراحل يوسف بطاش زميل وصديق
قال وزير الإتصال جمال كعوان ، أن الصحفي الراحل عبد الرحمان بطاش ،زميل وصديق له مميزات خاصة به بمكارم الأخلاق. وعبر الوزير عن المصاب الجلل، بالدعوة بالرحمة له راجيا من الله ان يلهم زويه جميل الصبر والسلوان.
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