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29/09/2018 14:46:00

كعوان : الصحفي الراحل يوسف بطاش زميل وصديق


قال وزير الإتصال جمال كعوان ، أن الصحفي الراحل عبد الرحمان بطاش ،زميل وصديق  له مميزات خاصة به بمكارم الأخلاق. وعبر الوزير عن المصاب الجلل، بالدعوة بالرحمة له راجيا من الله ان يلهم زويه جميل الصبر والسلوان.

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