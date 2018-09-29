

كعوان : الصحفي الراحل يوسف بطاش زميل وصديق قال وزير الإتصال جمال كعوان ، أن الصحفي الراحل عبد الرحمان بطاش ،زميل وصديق له مميزات خاصة به بمكارم الأخلاق. وعبر الوزير عن المصاب الجلل،



الرئيس بوتفليقة يجري حركة في سلك الأمناء العامين للولايات أجرى رئيس الجمهورية عبد بوتفليقة، اليوم السبت حركة في سلك الأمناء العامين للولايات قائمة الأمناء العامين الجدد جاءت كالتالي: فوضيل ضويفي أمين عام لولاية إليزي محفوظ بن



محمد عيسى: قرعة حج 2019 شهر أكتوبر القادم كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم السبت، أن التحضير لموسم حج 2019 سيبدأ هذا العام مبكرا.وقال محمد عيسى خلال ندوة صحفية بدار الإمام،أن



حزب المستقبل يعلن عن مرشحه للرئاسيات أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، اليوم السبت، بصفة رسمية ترشحه شخصيا لرئاسيات 2019. وقال بلعيد على هامش المؤتمر الثاني لحزبه الذي زكاه



“فلاي ناس” للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية قدمت شركة الطيران “فلاي ناس” السعودية، تعويضات للبعثة الجزائرية بعدما تكفلت الأخيرة بالحجاج الجزائريين، الذين تأخروا في العودة إلى أرض الوطن بسبب الشركة



فيما شكر الجزائريين على حضورهم القوي : "ماتر غيمس" يحيي حفلا فنيا في الجزائر أحيى الفنان العالمي المعروف باسم "ماتر غيمس" سهرة أول أمس ، حفلا فنيا في القاعة البيضاوية بالعاصمة، بعد تلقيه دهوة من متعامل الهاتف النقال "جيزي"،



هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بالبليدة سجلت هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر ،اليوم، في حدود الساعة الـ9 صباحا بولاية البليدة، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء



إحباط محارلة تهريب 349.250 أورو بمطار محمد بوضياف بقسنطينة قدمت مصالح امن ولاية قسنطينة امام النيابة المحلية شابين يبلغان من العمر 21 و 29 سنة ، لتورطهما في قضية مخالفة التشريع و التنظيم



كشف مخبأ للأسلحة يحتوى على مسدسين رشاشين و كمية من الذخير بعين قزام في إطار تأمين الحدود و مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2018، مخبئ (01)