إحباط محارلة تهريب 349.250 أورو بمطار محمد بوضياف بقسنطينة





قدمت مصالح امن ولاية قسنطينة امام النيابة المحلية شابين يبلغان من العمر 21 و 29 سنة ، لتورطهما في قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج ، مع عدم التصريح بالعملة.

حيثيات القضية تعود لتاريخ 22 سبتمبر و في حدود الساعة الثانية و النصف زوالا اين كان المعنيان بصدد التوجه نحو دولة اروبية جوا عبر مطار محمد بوضياف لقسنطينة ليتم التفطن لهما على مستوى نقطة التفتيش المشتركة بجهاز السكانير اذ كانا يخفيان بإحكام في حقائب متفرقة مبلغ كبير من العملة الصعبة يقدر ب 349.250 أورو ، على ضوء ذلك تم توقيفهما و تحويلهما الى مقر امن الولاية و مباشرة التحقيق من قبل الضبطية القضائية لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية،بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، التي أنجزت ملفا في القضية و حولت المعنيان بموجبه امام النيابة.

للإشارة فقد قدرت مصالح الجمارك الجزائرية في تصريح لمفتش الجمارك بالمطار الى أن المبلغ المحجوز تصل قيمته الى قرابة الخمس ملايير سنتيم من العملة الوطنية و الغرامة المالية المنجرة عن ذلك تصل الى قرابة العشر ملايير سنتيم.





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