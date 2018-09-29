محمد عيسى: قرعة حج 2019 شهر أكتوبر القادم
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم السبت، أن التحضير لموسم حج 2019 سيبدأ هذا العام مبكرا.وقال محمد عيسى خلال ندوة صحفية بدار الإمام،أن عملية قرعة الحج للموسم القادم من المفترض أن تبدأ في شهر أكتوبر.كما أضاف الوزير،أن عملية إيجار العمارات لإسكان الحجاج ستنطلق في ديسمبر القادم،مشيرا أن العملية تشمل التعاقد مع الناقلين وشركة الإطعام.وفي نفس السياق، قال محمد عيسى أن عملية التحضير المبكر لموسم الحج، هدفها خفض التكاليف.مشيرا أن سوق العقار في السعودية انتعش بسبب فتح عدد إضافي لإسكان الحجاج.
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