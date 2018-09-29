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29/09/2018 13:06:00

حزب المستقبل يعلن عن مرشحه للرئاسيات


أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، اليوم السبت، بصفة رسمية ترشحه شخصيا لرئاسيات 2019. وقال بلعيد على هامش المؤتمر الثاني لحزبه الذي زكاه لولاية جديدة،  أنه منذ تأسيس الحزب كان هدفه الوصول إلى السلطة، و أضاف رئيس الحزب أن تشكيلته السياسية ليست جمعيات مساندة. وبإعلان عبد العزيز بلعيد ترشحه، يكون بذلك حزب المستقبل أول حزب معتمد يعلن عن مرشحه للرئاسيات

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