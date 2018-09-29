حزب المستقبل يعلن عن مرشحه للرئاسيات
أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، اليوم السبت، بصفة رسمية ترشحه شخصيا لرئاسيات 2019. وقال بلعيد على هامش المؤتمر الثاني لحزبه الذي زكاه لولاية جديدة، أنه منذ تأسيس الحزب كان هدفه الوصول إلى السلطة، و أضاف رئيس الحزب أن تشكيلته السياسية ليست جمعيات مساندة. وبإعلان عبد العزيز بلعيد ترشحه، يكون بذلك حزب المستقبل أول حزب معتمد يعلن عن مرشحه للرئاسيات
عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك