

محمد عيسى: قرعة حج 2019 شهر أكتوبر القادم كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم السبت، أن التحضير لموسم حج 2019 سيبدأ هذا العام مبكرا.وقال محمد عيسى خلال ندوة صحفية بدار الإمام،أن



حزب المستقبل يعلن عن مرشحه للرئاسيات أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، اليوم السبت، بصفة رسمية ترشحه شخصيا لرئاسيات 2019. وقال بلعيد على هامش المؤتمر الثاني لحزبه الذي زكاه



“فلاي ناس” للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية قدمت شركة الطيران “فلاي ناس” السعودية، تعويضات للبعثة الجزائرية بعدما تكفلت الأخيرة بالحجاج الجزائريين، الذين تأخروا في العودة إلى أرض الوطن بسبب الشركة



فيما شكر الجزائريين على حضورهم القوي : "ماتر غيمس" يحيي حفلا فنيا في الجزائر أحيى الفنان العالمي المعروف باسم "ماتر غيمس" سهرة أول أمس ، حفلا فنيا في القاعة البيضاوية بالعاصمة، بعد تلقيه دهوة من متعامل الهاتف النقال "جيزي"،



هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بالبليدة سجلت هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر ،اليوم، في حدود الساعة الـ9 صباحا بولاية البليدة، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء



إحباط محارلة تهريب 349.250 أورو بمطار محمد بوضياف بقسنطينة قدمت مصالح امن ولاية قسنطينة امام النيابة المحلية شابين يبلغان من العمر 21 و 29 سنة ، لتورطهما في قضية مخالفة التشريع و التنظيم



كشف مخبأ للأسلحة يحتوى على مسدسين رشاشين و كمية من الذخير بعين قزام في إطار تأمين الحدود و مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2018، مخبئ (01)



عمارة بن يونس المعركة الانتخابية المقبلة معركة برامج وليس تصفية حسابات قررت الحركة الشعبية الجزائرية تأجيل الفصل النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية ل2019 الى موعد لاحق و للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات, حسبما أكده اليوم



زكى مؤتمر جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد رئيسا للحزب لعهدة جديدة زكى المؤتمر الثاني لحزب جبهة المستقبل, المنعقد اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, السيد عبد العزيز بلعيد رئيسا لهذه التشكيلة السياسية لعهدة جديدة. وتمت تزكية السيد عبد