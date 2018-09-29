هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بالبليدة
سجلت هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر ،اليوم، في حدود الساعة الـ9 صباحا بولاية البليدة، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم, جنوب غرب واد جر، بولاية البليدة.
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