كشف مخبأ للأسلحة يحتوى على مسدسين رشاشين و كمية من الذخير بعين قزام





في إطار تأمين الحدود و مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2018، مخبئ (01) للأسلحة يحتوى على مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشينكوف و كمية من الذخيرة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالبيض (03) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعية الدفع ، (39) كيلو غرام من الكيف المعالج و (1156) وحدة من مختلف المشروبات، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى بكل من الأغواط ، بسكرة ، و تمنراست ،أربعة (04) اشخاص ،وضبطت بندقيتي (02) صيد، (3500) علبة سجائر و حجز اربعة (04) آلات لطحن الحجارة.

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