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29/09/2018 11:54:00

كشف مخبأ للأسلحة يحتوى على مسدسين رشاشين و كمية من الذخير بعين قزام


في إطار تأمين الحدود  و مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، بعين قزام  ، كشفت  مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2018،  مخبئ  (01) للأسلحة يحتوى على  مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشينكوف و كمية من الذخيرة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالبيض (03) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعية الدفع ، (39) كيلو غرام من الكيف المعالج و (1156) وحدة من مختلف المشروبات، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى بكل من الأغواط ، بسكرة ، و تمنراست ،أربعة (04) اشخاص ،وضبطت  بندقيتي (02) صيد، (3500) علبة سجائر و حجز اربعة (04) آلات لطحن الحجارة.

 

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