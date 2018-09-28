عمارة بن يونس المعركة الانتخابية المقبلة معركة برامج وليس تصفية حسابات





قررت الحركة الشعبية الجزائرية تأجيل الفصل النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية ل2019 الى موعد لاحق و للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات, حسبما أكده اليوم الجمعة رئيسها, عمارة بن يونس. و أوضح رئيس الحركة, عمارة بن يونس, خلال افتتاحه أشغال الطبعة الخامسة للجامعة الصيفية لحزبه بزموري (ولاية بومرداس) أن "المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرر تأجيل الفصل النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية ل2019 انتظارا للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات." و كان المجلس الوطني للحركة قد انعقد أول أمس, الاربعاء, حيث تبني جملة من "القرارات المهمة", كما تم خلاله "تأكيد المساندة اللامشروطة والواضحة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة", كما ذكر بن يونس الذي أضاف بان السيد بوتفليقة هو "مرشح حر ورئيس كل الجزائريين" . و من جانب آخر, أعلن بن يونس أن الحركة الشعبية الجزائرية لن تنخرط في أي تنظيم أو جبهة "يقودها حزب سياسي" أو "شخص", مبرزا ان حزبه "سيد في قراراته و علاقاته مع الطبقة السياسية, حيث يلتقي كل الأحزاب لكن بدون إملاءات سياسية وبعيدا عن أي تصفية حسابات حزبية أو شخصية". كما تطرق بن يونس الى الحراك الذي تعرفه الساحة السياسية منذ فترة و ذات العلاقة ب"الإنتخابات الرئاسية", موضحا ان ما يحدث اليوم هو "أمر عادي" خاصة, كما قال, و "أننا على بعد 6 أشهر من هذا الموعد الإنتخابي الهام". و اكد في ذات السياق أن "المعارضة التي تفتقر لنقاش ولمشاريع وبدائل وترفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة فشلت في تقديم مترشح توافقي لها لخوض الانتخابات الرئاسية". و اكد في هذا الشأن أن "الشعب الجزائري هو من سيقرر من سيكون الرئيس القادم للجزائر", مضيفا أن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون "معركة برامج وليس تصفية حسابات

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