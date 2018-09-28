

عمارة بن يونس المعركة الانتخابية المقبلة معركة برامج وليس تصفية حسابات قررت الحركة الشعبية الجزائرية تأجيل الفصل النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية ل2019 الى موعد لاحق و للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات, حسبما أكده اليوم



زكى مؤتمر جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد رئيسا للحزب لعهدة جديدة زكى المؤتمر الثاني لحزب جبهة المستقبل, المنعقد اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, السيد عبد العزيز بلعيد رئيسا لهذه التشكيلة السياسية لعهدة جديدة. وتمت تزكية السيد عبد



رؤساء كتل احزاب المولاة تطيح بالسعيد بوحجة رئيس البرلمان الجزئري تمكنت كتل احزاب الموالاة المشكلة للبرلمان الجزائري من الإطاحة بالرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بعدما انتهجوا خطة عمل تقود الكتل المتحالفة لإرغام رئيس



الجزائر تشارك في مؤتمر الطاقة العربي الـ11 بمراكش يشارك وزير الطاقة بالجزائر مصطفي قيطوني في أشغال الدورة الحادية عشر لمؤتمر الطاقة العربي الذي ينعقد من 1 الى 4 أكتوبر القادم بمراكش (المغرب)، حسب



تحديد عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية من الفاتح إلى 31 أكتوبر المقبل تنطلق يوم الاثنين المقبل الـ1 أكتوبر بالجزائر عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي ستمتر إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل, حسب ما أفادت به وزارة



حسبلاوي بنيويورك في إجتماع حول الأمراض غير المعدية شارك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس الخميس، في الإجتماع الثالث رفيع المستوى حول الوقاية من الأمراض غير المعدية والتحكم فيها. لإجتماع عقد



سبب مغادرة أردوغان مكانه بعد صعود ترامب لإلقاء كلمته كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، عن السبب الذي دفع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان والوفد المرافق له لمغادرة قاعة الجمعية العامة للامم المتحدةحين بدأ



غرفة التجارة الفرنسية تستنجد برجال الأعمال الجزائريين تناقش الأيام الجزائرية ببوردو إمكانية منح فرص أكبر للشركات الفرنسية الراغبة في استحداث مصانع سيارات وشاحنات فرنسية بالجزائر وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى



بعد المغرب ..تونس تعلن وقف بث أغاني سعد لمجرد على خلفية القضايا التي تورط فيها الفنان المغرني سعد لمجرد، أعلنت إذاعة “موزايك أف أم” التونسية، وقف بث أغاني سعد لمجرد. وكانت المغرب اتخدت هذا