زكى مؤتمر جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد رئيسا للحزب لعهدة جديدة
زكى المؤتمر الثاني لحزب جبهة المستقبل, المنعقد اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, السيد عبد العزيز بلعيد رئيسا لهذه التشكيلة السياسية لعهدة جديدة. وتمت تزكية السيد عبد العزيز بلعيد في منصب رئيس لجبهة المستقبل عقب تقديم المجلس الوطني للحزب لائحة ترشيحه لهذا المنصب الذي يشغله منذ تأسيس الحزب في سنة 2012. وفي كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال المؤتمر الذي حضره مسؤولو عدة أحزاب سياسية وطنية وأجنبية , أكد السيد بلعيد ان حزبه " تعامل ولايزال يتعامل بكل صدق وموضوعية وبواقعية إيجابية مع كافة المؤسسات السياسية للبلاد
" كما يضع " دوما نشاطه تحت طائلة احكام الدستور" , موضحا ان المؤتمر الثاني لحزبه " سيحدد بعد مداولاته موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية القادمة وستكون مرجع تستند اليه قيادة الحزب لاتخاذ القرارات المناسبة على ضوء المتغيرات التي قد تحدث " . وفي هذا السياق , دعا مناضلي حزبه الى تكثيف العمل التوعوي وتوضيح معالم نهج الحزب ومحتوى برنامجه
عدد القراءات 44 مرة | قراءات اليوم 44 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك