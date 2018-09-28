رؤساء كتل احزاب المولاة تطيح بالسعيد بوحجة رئيس البرلمان الجزئري





تمكنت كتل احزاب الموالاة المشكلة للبرلمان الجزائري من الإطاحة بالرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بعدما انتهجوا خطة عمل تقود الكتل المتحالفة لإرغام رئيس الغرقة الثانية على تقديم استقالته وهو ما اسفر عن اللقاء الذي جمع بين كل من وزير العلاقات والبرلمان وثلاثة كتل برلمانية الآفلان التجمع الوطني الديمقراطي وتاج وكذا رئيس كتلة الأحرار .واستنادا للمعلومات التي هي بحوزتنا ان الرجل جمع أوراقه لمغادرة كرسي رئاسة المجلس الشعبي الوطني بعدما استخدمت وسيلة جمع التوقيعات كوراقة ضاغطة تسهل امر تقديم الاستقالة ومن دون أي اعتراض لان الدستور في مثل هاته الحالات يركز على أمرين إما الاستقالة او الوفاة . وهوما اجبر النواب على انتهاج الطريقة الممهدة للاستقالة مع تعهد رؤساء الكتل بعدم الدخول إلى مبنى المجلس ان لم تلب مطالبهم المتمثلة في المغادرة. باي تعبير كان ..

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