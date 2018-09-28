تحديد عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية من الفاتح إلى 31 أكتوبر المقبل





تنطلق يوم الاثنين المقبل الـ1 أكتوبر بالجزائر عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي ستمتر إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل, حسب ما أفادت به وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في بيان لها.

و من خلال بيانها, تنهي وزارة الداخلية إلى علم المواطنات و المواطنين أن "فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستفتتح من 1 إلى 31 أكتوبر 2018, و ذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت و المتعلق بنظام الانتخابات"، ولهذا الغرض, تدعو الوزارة المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية, لا سيما البالغين الثامنة عشر (18) كاملة يوم 31 ديسمبر 2018, لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم, فقد دعتهم الوزارة إلى التقرب من بلدية مقر إقامتهم الجديدة, التي ستتكفل بإجراءات الشطب والتسجيل. و في هذا الإطار, أوضحت الوزارة أن طلب التسجيل يتعين أن يرفق بوثيقة تثبت هوية المعني و أخرى تثبت الإقامة، كما أشارت أيضا إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى الرابعة و النصف مساء (16سا30), ما عدا يوم الجمعة", حسب ما تضمنه البيان.

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