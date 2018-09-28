حسبلاوي بنيويورك في إجتماع حول الأمراض غير المعدية
شارك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس الخميس، في الإجتماع الثالث رفيع المستوى حول الوقاية من الأمراض غير المعدية والتحكم فيها. لإجتماع عقد على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي توج بتبني إعلان سياسي بعنوان “تسريع جهودنا لمكافحة الأمراض غير المعدية من أجل صحة و راحة الأجيال الحالية و القادمة”. و دعا المشاركون خلال الإجتماع الدول إلى إحترام إلتزاماتها الدولية لتحقيق الأهداف المدرجة في أجندة 2030. كما وجه نداء للقطاع الخاص من أجل المساهمة أكثر في مكافحة الأمراض غير المعدية. من خلال تطوير مشاريع عمومية-خاصة من أجل تكفل أفضل بهذه الأمراض.
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