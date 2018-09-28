العفو الدولية تدعو الجزائر إلى “مكافحة الإفلات من العقاب”
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 28 سبتمبر، السلطات الجزائرية إلى مكافحة “الإفلات من العقاب”. قالت المنظمة في بيان لها لإنه “بعد مرور 13 عاماً على اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء ، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب”. وأضافت أنه “بدلا من التحقيق في القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب خلال سنوات التسعينيات، وتقديم مرتكبيها المحتملين إلى العدالة، اعتمدت السلطات الجزائرية سلسلة من التدابير التشريعية التي عززت الإفلات من العقاب ومنع الضحايا وعائلاتهم من معرفة الحقيقة والتماس العدالة والتعويض”. وقالت المنظمة غير الحكومية إن ميثاق السلام والمصالحة الوطنية الذي تم تبنيه بموجب استفتاء في 29 سبتمبر 2005 “ينص أيضا على حبس أي شخص ينتقد تصرفات قوات الأمن”.
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