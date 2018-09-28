مساهل يلتقي نظرائه من عدة دول العربية والأجنبية
إلتقى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل نظرائه من الدول العربية والأجنبية على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأجرى الوزير، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأرميني “زهراب مناتساكانيان” وكوريا الشمالية “ري يونغ هو” ، بالإضافة إلى وزير الخارجية لسوريا “وليد المعلم”. والأردني “أيمن الصفدي” و “رالف رجنفانو” من فانواتو. حيث تطرق الوزير مساهل و نظرائه عن العلاقات التي تجمع الجزائر بتلك البلدان وعن الشؤون وقضايا الراهنة ذات الإهتمام المشترك
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