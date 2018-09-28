تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين بكل من تيبازة والشلف وتيزي وزو





كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، أربعة مخابئ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع ومواد غذائية وألبسة وأغراض أخرى وذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تيبازة والشلف وتيزي وزو.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست (21) مهربا وضبطت (06) مولدات كهربائية، (03) مطارق ضاغطة و(03) دراجات نارية، فيما أوقفت مفرزة أخرى بتبسة، أربعة (04) أشخاص،وضبطت بندقيتي(02) صيد، كمية من الذخيرة، أجهزة إتصال، مركبة، نظارة ميدان وأغراض أخرى، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس، تبسة، الطارف والواد، محاولات تهريب (7160) لتر من الوقود، فيما تم توقيف شخص وضبط (02) كيلوغرام و(98) غرام من الكيف المعالج و(60) قرص مهلوس ودراجة نارية بكل من برج باجي مختار وقالمة. من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية،أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست، ورقلة وجانت، (49) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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