بوحجة ...... يستقيل
استقال اليوم الجمعة، رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة رسميا من منصبه. وحسب مصادر مطلعة، فقد حل الرئيس السابق العربي ولد خليفة مكان بوحجة الذي قدم استقالته اليوم. وأضاف نفس المصدر، أن مجموعة برلمانية وقعت لرحيل بوحجة من على رأس المجلس الشعبي الوطني. وهذا بعد الجدل الذي وقع على خلفية إقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني.
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