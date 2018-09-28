

تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين بكل من تيبازة والشلف وتيزي وزو كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، أربعة مخابئ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع ومواد غذائية وألبسة وأغراض أخرى وذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من



بوحجة ...... يستقيل استقال اليوم الجمعة، رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة رسميا من منصبه. وحسب مصادر مطلعة، فقد حل الرئيس السابق العربي ولد خليفة مكان بوحجة الذي



وزير الشؤون الدينية : إظهار الوجه المعتدل للإسلام ومحاربة التطرف السلطات الجزائرية اكدت من قبل وتؤكد من جديد بعدم ، تخليها عن إمام مسجد «تولوز» المتهم بمعاداة السامية في فرنسا. واستنادا لما قاله وزير الشئون الدينية



بن غبريت تؤكد على المواصلة في إيجاد الحلول لمسألة الاكتظاظ جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، بالجزائر العاصمة عزم القطاع على مواصلة إيجاد الحلول المناسبة لمسألة الاكتظاظ التي تشهدها بعض المؤسسات التعلمية خاصة



سقوط طائرة في المحيط الهادي ونجاة كل ركابها فى مفارقة غريبة، تحطمت طائرة في المحيط الهادئ، بعدما تجاوزت مدرجاً على جزيرة بحوالى 150 متراً، حيث كان من المقرر الهبوط في دولة ميكرونيزيا صباح



مؤسسة BRAVE الأمريكية تكرم بوتفليقة بجائزة السلام نظرا لدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إحلال السلم بالجزائر والشرق الأوسط وإفريقيا، منحت مؤسسة BRAVE الأمريكية، الرئيس بوتفليقة، جائزتها السنوية للسلام ووفق ما



تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة عبر الوطن ضمن برنامج 2019 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار اليوم الخميس بتيارت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج



إختيار عزالدين ميهوبي “شخصية العام الثقافية 2018” تم إختيار وزيرالثقافة عزالدين ميهوبي “شخصية العام الثقافية 2018″من قبل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا الإختيار عرفان بالمجهودات الداعمة



زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب اليونان ضرب اليوم الخميس، زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريشتر جنوب اليونان، ولحد الأن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وأفادت شبكة “يورونيوز”