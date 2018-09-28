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28/09/2018 12:34:00

وزير الشؤون الدينية : إظهار الوجه المعتدل للإسلام ومحاربة التطرف


 السلطات الجزائرية اكدت من قبل وتؤكد من جديد  بعدم ، تخليها عن إمام مسجد «تولوز» المتهم بمعاداة السامية في فرنسا. واستنادا لما قاله  وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، إن الجزائر تتابع باهتمام بالغ قضية الإمام الجزائري بمسجد تولوز، محمد تاتاي، المتهم بمعاداة السامية، مؤكدا أن الجزائر  لن تتخلى " إطلاقًا. وفي نفس السياق دعا وزير الشؤون الدينية ،، الأئمة الجزائريين في مسجد باريس، إلى احترام قوانين الدولة الفرنسية، وإظهار الوجه المعتدل للإسلام ومحاربة التطرف.وفي نفس السياق وجه اصابع الاتهام  الى الطبقة المثقفة في الجزائر بعدم حمايتها للمرجعية الدينية التي اختُرِقَت وأدت الى دخول البلاد في العشرية السوداء، موضحا أن المثقفين لم يقوموا بدورهم في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. وعن  وفتح القضاء الفرنسي في يونيو الماضي، تحقيقًا في خطبة إمام مسجد تولوز «محمد تاتاي» التي ألقاها في ديسمبر 2017، والتي يذكر فيها حديث للرسول عن «حتمية قتال المسلمين لليهود»،

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