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28/09/2018 12:11:00

بن غبريت تؤكد على المواصلة في إيجاد الحلول لمسألة الاكتظاظ


جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، بالجزائر العاصمة عزم القطاع على مواصلة إيجاد الحلول المناسبة لمسألة الاكتظاظ التي تشهدها بعض المؤسسات التعلمية خاصة منها المتواجدة بالناحية الشرقية للعاصمة.

وأوضحت بن غبريت في ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ,ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس, أن القطاع "يواصل مساعيه الرامية إلى معالجة مسألة الاكتظاظ المسجلة ببعض المؤسسات التربوية خاصة منها المتواجدة بالناحية الشرقية للعاصمة . كما أبرزت أن معالجة مسألة الاكتظاظ تحضي باهتمام ومتابعة خاصة ويومية وأضافت بالقول "أننا لم نخف يوما وجود اكتظاظ ببعض المؤسسات في الناحية الشرقية للجزائر العاصمة، وإننا نتابع الوضع باهتمام, وقد كانت لنا, رفقة الجهات المعنية, زيارات ميدانية لمختلف مناطق الضغط لدراسة كل الحلول الممكنة" كما أشارت السيدة بن غبريت إلى أهم العوامل التي تسببت في تسجيل هذه الظاهرة , منها تطور النمو الديمغرافي ,وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي شهدتها المنطقة ,علاوة على عدم استلام المشاريع المتعلقة بالهياكل التعليمية في آجالها المحددة.

 

 

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