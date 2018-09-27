مؤسسة BRAVE الأمريكية تكرم بوتفليقة بجائزة السلام

نظرا لدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إحلال السلم بالجزائر والشرق الأوسط وإفريقيا، منحت مؤسسة BRAVE الأمريكية، الرئيس بوتفليقة، جائزتها السنوية للسلام ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس 27 سبتمبر، فإن عضوي الكونغرس الأميركي السابقين جورج هوتشبروكنر وكريستوفر شيز منحوه الشرف نيابة عن المؤسسة.ومنحت المؤسسة الجائزة لبوتفليقة لدوره في التفاوض حول اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، الذي أنهى حربا دامت 20 سنة، في جويلية 2018، كما تولى وساطات في كل من ليبيا ومالي .ويضيف البيان ” في عام 2002، أنهى بوتفليقة الحرب الأهلية الجزائرية بمنح العفو لأولئك الذين حملوا السلاح ضد الحكومة مقابل دور في العملية السياسية، وبقيامه بذلك، وضع نموذجًا جديدًا لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، والذي تم دراسته في جميع أنحاء العالم لفعاليته الثورية”. وتأسست مؤسسة BRAVE في عام 2017، لتعزيز الوعي والعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.