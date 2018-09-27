تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة عبر الوطن ضمن برنامج 2019





أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار اليوم الخميس بتيارت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج 2019 . وأكد الوزير خلال زيارة تفقدية الى الولاية تيارت أن نتائج مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أسفرت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج 2019 الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه وبداية تجسيده. وأبرز تمار أنه تم تخصيص ضمن هذا البرنامج 90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار منها 1.063 مسكن بتيارت مخصصة لاستكمال قائمة المكتتبين الذي استلموا أوامر بالدفع. وقد بلغ عدد المكتتبين بالولاية 7.826 مكتتبا حسبما أفادت به مصالح مديرية السكن. كما يشمل البرنامج وفق الوزير - 60 ألف استفادة من السكن الريفي منها 1000 استفادة بولاية تيارت التي تعد من الولايات ذات الاولوية لهذه الصيغة من السكن باعتبارها ولاية فلاحية من الهضاب العليا وفق الوزير مشيرا الى انه ستمنح الأشغال التي تغطيها بقيمة الاعانة لهذه الصيغة السكنية للمقاولات الصغيرة فيما يقوم المستفيد بانجاز ما تبقى من المسكن. وتم تخصيص في إطار ذات البرنامج 50 ألف وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي على المستوى الوطني. وأعلن الوزير أن ولاية تيارت ستعرف عملية توزيع "كبرى" للسكنات نهاية السنة الجارية منها 1.029 وحدة سكنية "عدل" مشددا على استكمال البرنامج الحالي لذات الصيغة والمتمثل في 1.500 مسكن بكل من تيارت وقصر الشلالة ومهدية من اجل الانطلاق في البرنامج الجديد. وبموقع 1500 مسكن "عدل" بحي "الزمالة" بعاصمة الولاية أكد الوزير على ضرورة تزويد الموقع الذي يتربع عل مساحة 320 هكتار بكل المرافق مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والأمن وتمكين الإدارات العمومية لاسيما سونلغاز والجزائرية للمياه وبريد الجزائر من محلات من أجل خلق حي متكامل ومتجانس يتوفر على كل المرافق بما فيها الملاعب وأماكن الترفيه. كما أعلن تمار عن تخصيص مبلغ 500 مليون دج للتهيئة الحضرية للأحياء السكنية الجديدة بالولاية ومبلغ مماثل من أجل تهيئة التجزئات الفردية للبناء الذاتي اضافة الى 50 مليون دج من أجل انجاز حديقة بموقع 1.000 سكن عمومي ايجاري بحي 'الزعرورة" بتيارت والذي كان محل زيارة الوزير . ومن ناحية ثانية أشرف تمار بدار الثقافة "علي معاشي" بتيارت على مراسم التوزيع الرمزي لمفاتيح 400 مسكن من صيغة "عدل" التي بتوزيعها يطوى ملف "عدل 1" بالولاية و1.000 شهادة استفادة من السكن العمومي الايجاري ومفاتيح 100 مسكن ترقوي عمومي بحي "الزعرورة".





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